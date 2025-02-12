Kocaeli'de cipin sitenin otoparkından ağaçlık alana devrilmesi kamerada
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan cipin bir sitenin otoparkından ağaçlık alana devrilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan cipin bir sitenin otoparkından ağaçlık alana devrilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
M.K. yönetimindeki 41 APL 613 plakalı cip, Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin otoparkından park halindeki araçların üzerinden geçerek 2 metre yükseklikten ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Park halindeki 2 aracın zarar gördüğü kazada, polise mukavemet gösteren sürücü gözaltına alındı.
Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Sürücü M.K'nin yapılan kontrolde 1,29 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Öte yandan kaza anı, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen cipin park halindeki araçların üzerinden geçerek 2 metre yükseklikten ağaçlık alana devrilmesi yer alıyor.
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