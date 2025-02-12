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        Kocaeli'de cipin sitenin otoparkından ağaçlık alana devrilmesi kamerada

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan cipin bir sitenin otoparkından ağaçlık alana devrilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:31 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:33
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        Kocaeli'de cipin sitenin otoparkından ağaçlık alana devrilmesi kamerada
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan cipin bir sitenin otoparkından ağaçlık alana devrilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        M.K. yönetimindeki 41 APL 613 plakalı cip, Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin otoparkından park halindeki araçların üzerinden geçerek 2 metre yükseklikten ağaçlık alana devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Park halindeki 2 aracın zarar gördüğü kazada, polise mukavemet gösteren sürücü gözaltına alındı.

        Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Sürücü M.K'nin yapılan kontrolde 1,29 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Öte yandan kaza anı, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen cipin park halindeki araçların üzerinden geçerek 2 metre yükseklikten ağaçlık alana devrilmesi yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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