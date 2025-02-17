Kocaeli'de eski eşini tabancayla öldüren sanık hakim karşısında

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadının eski kocası tarafından tabancayla öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Vahyettin P. ve taraf avukatları ile maktul Ajda Yatar'ın yakınları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar B.Ö. ile M.Y. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Söz verilen sanık Vahyettin P, evlilikleri boyunca kayınpederi tarafından sürekli şiddete ve tehdide maruz kaldığını, Yatar'ın çocuklarına şiddet uyguladığına şahit olduğunu, kayınbiraderinin de kızına cinsel istismarda bulunduğunu ve kayınpederinin olayın üstünü örtmeye çalışıp kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Çocukları için suç duyurusunda bulunduğunu aktaran sanık, "Çocuğumun ifadeleri Yalova'da alındı. Bu süreçte kayınpederim beni anlaşmalı boşanmaya ikna etmek için tehdit ederek darbetmeye çalıştı. Kızım öz dayısı tarafından istismara uğramıştı. Daha sonrasında anlaşmalı boşanmaya razı oldum." ifadelerini kullandı.

Sanık Vahyettin P, olayın yaşandığı gün adliyeye doğru yola çıktığını, daha sonra kahvaltı yapmak için kafeye girdiğini anlatarak, "Eşim ve bir bayan karşıdan geliyordu. Bunları görünce 50 metre takip ettim ve geri döndüm. Aracımı park ettiğim yere gittim. Karşıdaki bir lokantadan eşim bana bakıyordu. Belki benimle konuşur diye yanına gittim. Bana saldırmaya başladı, hakaretler etti. Ben buna rağmen yine sakinleştirmeye çalıştım ancak insanlar bana saldırmaya başladı. Kendimi kaybettim ve olay kontrolden çıktı. Yanımda bulunan silahı eşimin ailesinden aldığım tehditler nedeniyle almıştım. 3-5 el ateş ettim. Sonra aracıma doğru kaçtım. Elim ayağım titriyordu. Yolda aracımı bir yere bırakıp taksiye bindim. Kardeşimi aradım ve yardım istedim." savunmasında bulundu.

Tutuksuz sanık M.Y. de olayı öğrenince sanığın aile evine gitmeye karar verdiklerini belirterek, "Yolda sanığın kardeşi Erhan bizi aradı. Onu da yoldan aldık. Erhan, ağabeyinden haber alamadığını söyledi. Daha sonra Vahyettin P'yi almaya gittik. Onu arabaya aldıktan sonra teslim olmasını söyledik ancak kabul etmedi. Eşine ateş ettiğini ancak ölüp ölmediğini bilmediğini söyledi. Daha sonra ben yanlarından ayrıldım." diye konuştu.