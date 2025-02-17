Kocaeli'de eski eşini tabancayla öldüren sanık hakim karşısında
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadının eski kocası tarafından tabancayla öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadının eski kocası tarafından tabancayla öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.
Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Vahyettin P. ve taraf avukatları ile maktul Ajda Yatar'ın yakınları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar B.Ö. ile M.Y. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.
Söz verilen sanık Vahyettin P, evlilikleri boyunca kayınpederi tarafından sürekli şiddete ve tehdide maruz kaldığını, Yatar'ın çocuklarına şiddet uyguladığına şahit olduğunu, kayınbiraderinin de kızına cinsel istismarda bulunduğunu ve kayınpederinin olayın üstünü örtmeye çalışıp kendisini tehdit ettiğini iddia etti.
Çocukları için suç duyurusunda bulunduğunu aktaran sanık, "Çocuğumun ifadeleri Yalova'da alındı. Bu süreçte kayınpederim beni anlaşmalı boşanmaya ikna etmek için tehdit ederek darbetmeye çalıştı. Kızım öz dayısı tarafından istismara uğramıştı. Daha sonrasında anlaşmalı boşanmaya razı oldum." ifadelerini kullandı.
Sanık Vahyettin P, olayın yaşandığı gün adliyeye doğru yola çıktığını, daha sonra kahvaltı yapmak için kafeye girdiğini anlatarak, "Eşim ve bir bayan karşıdan geliyordu. Bunları görünce 50 metre takip ettim ve geri döndüm. Aracımı park ettiğim yere gittim. Karşıdaki bir lokantadan eşim bana bakıyordu. Belki benimle konuşur diye yanına gittim. Bana saldırmaya başladı, hakaretler etti. Ben buna rağmen yine sakinleştirmeye çalıştım ancak insanlar bana saldırmaya başladı. Kendimi kaybettim ve olay kontrolden çıktı. Yanımda bulunan silahı eşimin ailesinden aldığım tehditler nedeniyle almıştım. 3-5 el ateş ettim. Sonra aracıma doğru kaçtım. Elim ayağım titriyordu. Yolda aracımı bir yere bırakıp taksiye bindim. Kardeşimi aradım ve yardım istedim." savunmasında bulundu.
Tutuksuz sanık M.Y. de olayı öğrenince sanığın aile evine gitmeye karar verdiklerini belirterek, "Yolda sanığın kardeşi Erhan bizi aradı. Onu da yoldan aldık. Erhan, ağabeyinden haber alamadığını söyledi. Daha sonra Vahyettin P'yi almaya gittik. Onu arabaya aldıktan sonra teslim olmasını söyledik ancak kabul etmedi. Eşine ateş ettiğini ancak ölüp ölmediğini bilmediğini söyledi. Daha sonra ben yanlarından ayrıldım." diye konuştu.
Tutuksuz sanık B.Ö. ise sanığı önceden tanımadığını, olayla ilgisinin bulunmadığını, sanığı araca aldıktan sonra kendisinin arabadan indiğini ifade etti.
Olay esnasında Ajda Yatar'ın yanında olan Melek E, sanığın maktule karşı şiddet uyguladığını ve Yatar'ın bunu kendisine anlattığını öne sürerek, "Zorlayarak imza attırarak, çocuklarımı benden aldı.' dedi. Sınava gitmiştik. Sınavdan sonra yemeğimizi yedik. Daha sonra sanık geldi. Bir anda silahını çıkarıp iki üç el ateş etti. Sonra da küfür ederek uzaklaştı." iddiasında bulundu.
Olayın gerçekleştiği restoranda çalışan Medine A. ise Yatar ve arkadaşının yemek yedikleri masadan kalktıkları sırada sanığın gelip ateş ettiğini kaydetti.
Maktulün ağabeyi Aydoğan Yatar ise sanığın beyanlarına katılmadığını, evlilik sürecinde sanıktan şiddet gördüğü için kardeşinin eve döndüğünü savundu.
Sanığın, kızına yönelik istismar söylemlerinin yalan olduğunu savunan Yatar, "Kız kardeşimin başına defalarca silah dayamış. 'Abi ya beni öldürecek ya ben kendimi öldüreceğim.' diyordu. O yüzden intihar teşebbüsünde bulundu. Sanık, annemin önünü keserek, '4 oğlunu öldüreceğim.' diye tehdit etti." iddiasında bulundu.
Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Körfez ilçesinde 22 Kasım 2023'te Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki dönerci dükkanına gelen Vahyettin P, 2 Kasım 2023'te boşandığı Ajda Yatar'ı tabancayla ateş ederek öldürmüştü.
Polis ekiplerince 28 Kasım 2023'te Yalova'nın Altınova ilçesinde yakalanan Vahyettin P, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Tutuksuz sanıklar B.Ö. ve M.Y'ye ise "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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