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        Kocaeli'de "Üsküdar Vapuru" faciasında hayatını kaybedenler anıldı

        Kocaeli'de, İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan "Üsküdar" adlı vapurun 1 Mart 1958'de şiddetli lodos nedeniyle batması sonucu yaşamını yitirenler için anma törenleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 14:50 Güncelleme: 01.03.2025 - 15:16
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        Kocaeli'de "Üsküdar Vapuru" faciasında hayatını kaybedenler anıldı
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        Kocaeli'de, İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan "Üsküdar" adlı vapurun 1 Mart 1958'de şiddetli lodos nedeniyle batması sonucu yaşamını yitirenler için anma törenleri düzenlendi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Lisesi Mezunları Derneği ve İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği işbirliğinde İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'nde düzenlenen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, batan vapurda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        O gün sanat okuluna gitmek için yola çıkan dayısının vapuru kaçırması dolayısıyla hayatta kaldığını aktaran Büyükakın, bir akrabasının ise batan vapurda yaşamını yitirdiğini söyledi.

        Büyükakın, bu tür olayların toplumsal hafızaya kazınmasının önemli olduğunu dile getirerek, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için tedbir alınması ve hatalardan ders çıkarılması gerektiğini kaydetti.

        İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği Başkanı Yusuf Altınay da okullarından 50 öğrencinin bu faciada hayatını kaybettiğini belirterek, onları hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.

        İzmit Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Cem Gökmen ise "Üsküdar Vapuru Deniz Faciası Anıtı" yapımında emeği geçen dernek başkanları ve Büyükakın'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Vali İlhami Aktaş, Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar Üsküdar Vapuru Deniz Faciası Anıtı'na karanfil, denize çelenk bıraktı.

        - Karamürsel

        Karamürsel Belediyesi tarafından Karamürsel Alp Anıtı'nda düzenlenen törende, batan vapurda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Daha sonra Karamürsel Vapur İskelesi'nin bulunduğu meydana geçen katılımcılar, denize kazada hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.

        Karamürsel Su Altı Sporları Derneği üyeleri tarafından denizde "1 Mart Üsküdar Faciasını Unutmuyoruz" yazılı pankart açıldı.

        Programa, Kaymakam Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Gölcük

        Gölcük Şehitler Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Müfit Gültekin ve Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer mozoleye çelenk sundu.

        Gültekin ve Sezer, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Programda Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından katılımcılar, mezarlara karanfil bıraktı.

        Törene belediye başkan yardımcıları, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları, öğrenciler ve batan vapurda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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