Kocaeli'de dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçesinde bir vatandaşın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 1 milyon lira dolandırılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler A.B. ve İ.G, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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