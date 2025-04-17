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        Kocaeli'de dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 02:58 Güncelleme: 17.04.2025 - 02:58
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        Kocaeli'de dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçesinde bir vatandaşın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 1 milyon lira dolandırılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Kimlikleri belirlenen şüpheliler A.B. ve İ.G, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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