Kocaeli'de itfaiye şoförü genzine süt kaçan bebeği Heimlich manevrasıyla kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye şoförü Eyüp Sarı, genzine süt kaçan bebeği Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyede itfaiye şoförü olarak görev yapan ve diğer tüm personel gibi 3 yılda bir gördüğü ilk yardım eğitimi sonucu sertifika almaya hak kazanan Sarı, öğrendiği bilgiler ışığında 3 aylık bebeğin hayatının kurtarılmasına vesile oldu.

Arkadaşlarıyla çay içtiği ortamda 3 aylık bebeğin kötüleştiğini fark eden Sarı, genzine süt kaçtığı öğrenilen bebeği Heimlich manevrası ve kalp masajıyla hayata döndürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarı, duyduğu çığlıklar sonrasında kucağındaki bebekle çaresiz anneyi gördüğünü, ilk aşamada bebeğin ağzını kontrol ettiğini, bebeğin ağzında herhangi bir yabancı cisme rastlamadığını görünce içtiği sütün genze kaçtığını fark ettiğini belirtti.

Heimlich manevrasıyla bebeği kusturmaya çalıştığını aktaran Sarı, daha sonra kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığını kaydetti.

Sarı, "Hiç unutamayacağım bir olay. Birinin ve özellikle de bir bebeğin hayatına dokunmak benim için paha biçilemez. Genç yaşlı, kadın erkek, herkese bu eğitimi almalarını tavsiye ediyorum. Her an her yerde bizim de başımıza gelebilir. İlk yardım hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde ilk yardım eğitimi veren Kevser Uysal da kurum içi personele 3 yılda bir 2 gün süren 16 saatlik eğitim verdiklerini, eğitim sonrası personeli İl Sağlık Müdürlüğünün hazırladığı sınava tabi tuttuklarını belirtti.