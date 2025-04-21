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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:17 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:17
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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        İ.A. idaresindeki 41 UE 519 plakalı hafif ticari araç, Beylikbağı Mahallesi Güney Yanyol Caddesi D-100 kara yolu Ankara istikameti girişinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Aynı yönde seyreden K.T. yönetimindeki 41 ARZ 796 plakalı otomobil ile E.K'nin kullandığı 35 U 3099 plakalı otomobil de bu araca çarptı.

        Zincirleme kazada sürücüler E.K. ve İ.A. ile kadın yolcu E.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.A'nın hamile olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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