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        Kocaeli'de aile sağlığı merkezinde görevli doktor darbedildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kan vermek için gelen kişi tarafından darbedilen aile hekimi omzundan yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 21:07 Güncelleme: 30.05.2025 - 21:07
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        Kocaeli'de aile sağlığı merkezinde görevli doktor darbedildi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kan vermek için gelen kişi tarafından darbedilen aile hekimi omzundan yaralandı.

        Mollafenari Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezine dün evlilik için kan vermeye gelen U.A. ile kan alma işleminin sona erdiğini söyleyen aile hekimi N.C. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine U.A, doktora yumruklu saldırıda bulundu. Sağlık merkezinde bulunan kişiler ve çalışanlar saldırganı uzaklaştırdı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından karakola götürülen U.A, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Olayın ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne giden doktor N.C'ye omzunun çıkması nedeniyle 21 günlük iş göremezlik raporu verildi.

        İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İlimiz Gebze ilçesi Mollafenari Aile Sağlığı Merkezi'nde fedakarca hizmet sunan hekimimize yapılan saldırı ve darp ile ilgili yasal işlemler başlatılmıştır. Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, değerli çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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