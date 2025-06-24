Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, oğlu ağır yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, oğlu ağır yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, oğlu ağır yaralandı.
Çiftlik Mahallesi Kocayusuf Caddesi'nde M.T.K. idaresindeki 35 BMZ 32 plakalı otomobil ile Nail K. (48) yönetimindeki 41 ASD 506 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile oğlu Mert Ali K. (8) Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Nail K. hayatını kaybetti, oğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
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