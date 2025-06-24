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        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, oğlu ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, oğlu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 00:13 Güncelleme: 24.06.2025 - 00:13
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        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, oğlu ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, oğlu ağır yaralandı.

        Çiftlik Mahallesi Kocayusuf Caddesi'nde M.T.K. idaresindeki 35 BMZ 32 plakalı otomobil ile Nail K. (48) yönetimindeki 41 ASD 506 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile oğlu Mert Ali K. (8) Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Nail K. hayatını kaybetti, oğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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