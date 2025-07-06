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        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 14:58 Güncelleme: 06.07.2025 - 14:58
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        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Otoyolun Kartepe geçişi İstanbul istikameti Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı noktasında A.V. idaresindeki 34 LY 2316 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Kazada araç sürücüsü ile otomobildeki Ö.V, M.V. ve Ö.V. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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