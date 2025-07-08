Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de "Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı" imzalandı

        Kocaeli'deki belediyeler, "Sıfır Atık" projesi kapsamında yürütülen "Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı"nı imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 17:52 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de "Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı" imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'deki belediyeler, "Sıfır Atık" projesi kapsamında yürütülen "Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı"nı imzaladı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen imza töreninde, projenin tanıtım sunumunun yapılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, ilçe belediyeleriyle projeyi yürütmenin heyecanı içinde olduklarını söyledi.

        Baraçlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında Kocaeli'de de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

        Bu kapsamda, atık oluşumunun azaltılması, israfın önlenmesi ve atıkların kaynağında toplanması gibi konularda çalışma yaptıklarını bildiren Baraçlı, "Sıfır atık projesi kapsamında 2018-2024 yıllarında Kocaeli genelinde kaynağında ayrı toplanan 250 bin ton kağıt ile 4 milyon ağacın kesilmesi önlenmiş, aynı zamanda 190 bin ton plastik ile 3 milyon litre ham petrol, 100 bin ton cam ile 110 bin ton hammadde, 200 bin ton metal atık ile 270 bin ton metal hammadde tasarrufu sağlanmıştır." diye konuştu.

        ​​​​​​​Baraçlı, 2022'de "Sıfır Atık Yönetim Sistemi"nin yaygınlaştırılmasına yönelik ilçe belediyelerine 80 Mobil Atık Getirme Merkezi temin ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

        "Bu proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçemize iki adet sıfır atık noktası temin edilmesi, bu noktalara getirilen kağıt, karton, plastik, cam, metal pil gibi ambalaj atıkların yanı sıra atık yağlar ve elektronik atıkların toplanmasını hedefliyoruz. Karşılığında ilçe belediyelerimizce verilecek teşvikle vatandaşımızın akıllı ulaşım kartlarına bakiye yüklenmesine yönelik teşvik uygulamasını başlatıyoruz."

        UlaşımPark şirketinin de projede aktif rol alacağını anlatan Baraçlı, projenin çevreye salınan sera gazlarını ve karbon ayak izini azaltmasını hedeflediklerini kaydetti.

        Baraçlı, Türkiye'nin sıfır emisyon hedefinin ülke olarak yerine getirilmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını dile getirerek, "Sürdürülebilir yaşamı benimseyen, kaynaklarını verimli kullanan, çevre dostu uygulamalarıyla Türkiye'ye örnek şehir olma vizyonuyla hareket edeceğiz." dedi.​​​​​​​

        İmza törenine, bazı ilçelerin belediye başkanları ile belediyelerin temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Abdurrahman Tutdere için ev hapsi kararı
        Abdurrahman Tutdere için ev hapsi kararı
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        8 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        8 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında LPG tesisatı bakım göre...
        Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında LPG tesisatı bakım göre...
        Kocaeli'de çocuklar fıskiyede serinledi
        Kocaeli'de çocuklar fıskiyede serinledi
        Tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
        Tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
        Kocaeli'de tarihi hamam restore edilecek
        Kocaeli'de tarihi hamam restore edilecek
        Turizmciliği bırakıp topraksız tarıma başlayan girişimci, ayda 10 tona yakı...
        Turizmciliği bırakıp topraksız tarıma başlayan girişimci, ayda 10 tona yakı...
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa