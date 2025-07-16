Kocaeli'de 115 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 115 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de hakkında 115 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 115 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü Ö.A'yı (46) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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