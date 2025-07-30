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        Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 19:41 Güncelleme: 30.07.2025 - 19:41
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        Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

        İstanbul istikametinde seyreden M.D. idaresindeki AT 5582 EH plakalı tır, M.B.M. yönetimindeki 79 AAP 830 plakalı tır, M.K'nın kullandığı 01 AOF 529 plakalı damperli kamyon, İ.U. idaresindeki 01 EGY 89 plakalı tır Gültepe Tünelleri mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan tır sürücüsü İ.U. ayakta tedavi edilirken, hafif yaralanan diğer sürücü M.K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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