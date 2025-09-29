AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Kocaeli'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, İklim Kanunu'nun sanayici ve ihracatçının korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesine katkı sunacağını, enerjide dışa bağımlılığı azaltacağını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'ye gelen Tuncer, Valilik ile Büyükşehir Belediyesini ziyaretinin ardından İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi ve İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki çalışmaları inceledi.

Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odasını ziyaret eden Tuncer, AK Parti İl Başkanlığınca Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 111. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak, "81 İl Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı"nı tanıttı.

Toplantıda konuşan Tuncer, AK Parti'nin 24. yılını büyük bir coşkuyla kutladığını hatırlatarak, çeyrek asra uzanan kutlu yürüyüşlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük eserlere imza attıklarını ifade etti.

İnsanı, çevreyi ve doğayı merkeze alan şehircilik politikalarıyla şehirlerin yeniden inşa edildiğini, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleriyle afetlere karşı dirençli yapılar oluşturulduğunu vurgulayan Tuncer, ormanları, suları, kıyıları korumak adına canla başla çalıştıklarını, afetler ve iklim kriziyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Tuncer, eser ve hizmet siyasetiyle "milletin sesi" olmaya devam edeceklerini dile getirerek, Kocaeli'ye yenilenmiş konut stoku, kentsel dönüşüm projeleri, millet bahçeleri, sıfır atık projesi ve tarımsal yatırımlar kazandırdıklarını kaydetti. - AK Parti'nin iklim ve çevre politikaları Tuncer, 2 Temmuz'da çıkarılan İklim Kanunu'nun ülkeye ve millete fayda sağlayacak bir düzenleme olduğuna işaret ederek, "Amacımız hem çevremizi korumak hem de yeşil ekonomiyle Türkiye'nin gücünü artırmaktır. Ne yazık ki bu kanun, bilinçli ya da bilinçsiz olarak dezenformasyona maruz kaldı." diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı olarak ilk toplantısını 22 Ağustos’ta İstanbul’da yaptıkları "81 İl Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" kapsamında iklim değişikliğinin sonuçları, AK Parti’nin iklim ve çevre politikaları, İklim Kanunu'nun neden gerekli olduğu ve içeriği ile kanun hakkındaki iddialara karşı gerçeklerin anlatıldığını kaydeden Tuncer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak çevre koruma meselesine ahlaki, vicdani, insani ve medeniyet temelli bir sorumlulukla yaklaşıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkan'ımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonu, bunun en somut örneklerinden biridir. Türkiye Yüzyılı'nda daha yaşanabilir bir çevre, daha üretken ve kalkınmış şehirler, afetlere karşı dirençli yapılar inşa ediyoruz. Bu çalışmaların her biri büyük ve güçlü Türkiye idealine bizleri daha çok yaklaştırıyor. Bulunduğumuz coğrafya itibarıyla iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan ülkeler arasında yer alıyoruz. Kanunla afetlere karşı daha etkin bir mücadeleyi, ekonomide sürdürülebilir yeşil dönüşüme hızlı geçişi, doğal kaynaklarımızı, çevremizi korumayı ve temiz enerjinin payını artırmayı, geri dönüşümü ve Sıfır Atık Projesi'ni yaygınlaştırmayı, sanayide ve ticarette rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Ekonomide sürdürülebilir yeşil dönüşüme hızlı geçişi sağlamak bir diğer hedefimizdir. Sürdürülebilir yeşil dönüşüm hedefi, uluslararası dengeleri ve ticaret ilişkilerini yeni baştan tanımlıyor."

İklim Kanunu'nun, çevreyi korumanın yanı sıra yeşil ekonomi, sürdürebilir kalkınma ve istihdam için de bir gelecek yatırımı olduğuna değinen Tuncer, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi, hem dünya çapında başarılı bir çevre hareketi hem de toplumsal dönüşümün vicdani altyapısını oluşturmuştur. Sıfır Atık Projesi, işte bu bilincin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda önemli bir işlev görüyor. Sayısız kazanımlar elde ettiğimiz bu proje, İklim Kanunu için de önem taşımaktadır." diye konuştu. - Dezenformasyonla mücadele Tuncer, İklim Kanunu'nun kamuoyunda bilinçli ya da bilinçsiz şekilde dezenformasyona maruz kaldığını dile getirerek, şöyle devam etti: "İddia odur ki, net sıfır emisyon denilerek hiçbir şekilde emisyon üretimi olmayacak. Net sıfır emisyon hedefinin anlamı, iddia edildiği gibi 'hiç emisyon olmayacak, üretim engellenecek' demek değildir. Sera gazı emisyon üretimi mutlaka olacaktır. Ancak net sıfır emisyon hedefi, özellikle sanayi ve enerjiden kaynaklı sera gazı emisyonlarının yeni teknolojilerle ve yeşil alanlarla dengelenmesidir. Öte yandan tarımın yasaklanacağı, istenilen ürünün ekilemeyeceği, meyve ağaçlarına el konulacağı ve hayvancılık yapılmayacağı da iddia edilmektedir. İddianın aksine kanun, değişen iklim şartları nedeniyle kuraklık ve afetlere karşı tarımın, hayvancılığın ve doğal kaynakların korunmasını, gıda ve su güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Karbon vergisi uygulamasının vatandaşa yönelik olduğu iddiasına da değinmek istiyorum. Kanun, sadece üretim yapan kurumların imalat sürecinde yeni ve temiz teknolojiler kullanarak karbon ayak izini azaltmasını şart koşuyor. Bu düzenlemenin bireyleri kapsamadığını özellikle ifade etmek isterim. İklim Kanunu'nun, ülkemizin stratejik önceliklerini ve temel değerlerini yansıttığını ifade etmek isterim. Kanun, ulusal çabaları küresel iklim hedefleriyle uyumlu hale getirmektedir. Sanayicimizin ve ihracatçımızın korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesine katkı sunacaktır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacaktır. O yüzden Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi, yeşil kalkınma vizyonu ve finans kaynaklarına erişilmesinde önemli bir kilit taşıdır."