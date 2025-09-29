Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 11:01 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:01
        D-100 kara yolu Hacı Osman Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde yolun karşısına geçmek isteyen Kadir Miraç Göker'e (17), plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Göker, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Göker'in cenazesi, Hacı Teoman Bekiroğlu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

