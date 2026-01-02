Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de bisiklet ve elektrikli araç satışı yapan iş yerinde yangın hasara neden oldu

        Kocaeli'nin Çayırova ​​​​​​​ilçesinde bisiklet ve elektrikli araç satışı yapan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 19:25 Güncelleme: 02.01.2026 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de bisiklet ve elektrikli araç satışı yapan iş yerinde yangın hasara neden oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Çayırova ​​​​​​​ilçesinde bisiklet ve elektrikli araç satışı yapan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Özgürlük Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bisiklet ve elektrikli küçük araç satışı yapan iş yerindeki elektrikli aracın bataryasının tutuşması sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken dükkanda bulunan bisiklet ve elektrikli araçlarda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Akıl almaz hata!
        Akıl almaz hata!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı

        Benzer Haberler

        Elektrikli bisiklet tamiri ve satışı yapılan iş yerinde yangın
        Elektrikli bisiklet tamiri ve satışı yapılan iş yerinde yangın
        Kocaeli'de DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 42 şüpheli adliyede (2)
        Kocaeli'de DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 42 şüpheli adliyede (2)
        Dükkan önünde başlayan yangın akülerin patlamasıyla büyüdü
        Dükkan önünde başlayan yangın akülerin patlamasıyla büyüdü
        Başiskele'de binlerce gence eğitim ve spor imkanı
        Başiskele'de binlerce gence eğitim ve spor imkanı
        Kocaeli'de gönüllü gençler cami temizledi
        Kocaeli'de gönüllü gençler cami temizledi
        Çayırova'da 2025 yılında tonlarca atık geri dönüşüme kazandırıldı
        Çayırova'da 2025 yılında tonlarca atık geri dönüşüme kazandırıldı