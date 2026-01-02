Kocaeli'de bisiklet ve elektrikli araç satışı yapan iş yerinde yangın hasara neden oldu
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bisiklet ve elektrikli araç satışı yapan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Özgürlük Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bisiklet ve elektrikli küçük araç satışı yapan iş yerindeki elektrikli aracın bataryasının tutuşması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken dükkanda bulunan bisiklet ve elektrikli araçlarda hasar oluştu.
