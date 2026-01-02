AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Kocaeli'de partililerle bir araya geldi:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Bisiklete binmiş adam gibiyiz, pedal çevirmek zorundayız. 'Geldik, burada duralım.' diyemeyiz çünkü dünyanın İslam ahlakına, düşüncesine ihtiyacı var. Türkiye'nin de AK Parti'ye ihtiyacı var." dedi.

Bir dizi program için geldiği Kocaeli'de İzmit Millet Bahçesi'ndeki Alev Alatlı Kütüphanesi ve Sanat Galerisi'nin açılışına katılan Ala, burada yaptığı konuşmada, Alev Alatlı'nın Filistin davasına büyük katkılar yaptığını, bu mesele için hayatını vakfettiğini söyledi.

Bu ülkede kendisini aydın olarak tanımlayan insanların nasıl bir haleti ruhiye içerisinde memleketin insanına baktıklarını, nasıl bir çöküş yaşadıklarını Alev Alatlı'nın deşifre ettiğine işaret eden Ala, "Türkiye içerisinde olan biteni inanılmaz ifadelerle anlattı. Aslında 80 öncesi, 80 sonrası kavgalar, gürültüler. 'Kavga insanla insan arasında değil, insanla kelime arasında.' dedi." diye konuştu.

Millete yıllarca bilge insanlar diye malumatfuruş insanların dinletildiğini dile getiren Ala, "Malumatla bilgi arasındaki derin ve anlamlı ayrımı hoca anlattı." dedi.

Ala, gençlerden Alev Alatlı'nın öğütlediği gibi sahici olmalarını isteyerek, "Göreceğiz ki dünya çok daha fazla güzelleşecek. Alev Alatlı'yı anlatmaya çalışmak büyük hata olur. Onu anlamaya çalışmak gerekir. Anlamaya çalışanlardan olalım. O zaman bize inanılmaz katkılarda bulunduğunu, önümüzü açtığını ve Türkiye'ye, dünyaya, insanlığa, insanlara başka bir zaviyeden baktığımızı göreceğiz." Alev Alatlı isminin kütüphaneye verilmesini son derece kıymetli bulduğunu belirten Ala, "Gençlerden milyonlarcası onun gibi olmaya çalışsın ama içlerinden biri olursa inanılmaz sonuç elde etmiş oluruz." dedi. Ala, daha sonra Maide Nikah Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı 113. Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partili yöneticilerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Ala, AK Parti'nin, Türkiye'yi istikrar içinde yönetmesinin, ekonomisini 5 kat büyütmesinin, inanç ve düşünce önündeki engelleri kaldırmasının ve tüm bunları sandıktan aldığı güçle yapmasının, dünyaya örnek olacak tecrübe olduğunu belirterek, dünyanın çeşitli yerlerinde yeni kurulan partilerin kendilerine bu tecrübeyi anlatmalarını istediğini söyledi.

Ala, Türkiye içerisinde bu kadar sorunu çözerken, İslam dünyasında inisiyatif alan, sorunun çözümüne katkıda bulunan, liderler diplomasisini de en etkili şekilde yürüten devlet başkanının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirerek, gücünü milletten, memleketin derdiyle her an tatil demeden, gece gündüz demeden dertlenen kadrosundan aldığını kaydetti. - "Türkiye'yi hedefleriyle buluşturacağız" CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bütçe konuşmasında kadın haklarından ve siyasetin kadınlara yönelik yapması gereken işlerden bahsettiğini söyleyen Ala, şöyle devam etti: "Ben de partimiz adına çıktım dedim, 'Sayın Genel Başkan sen şimdi kadın haklarından, hanımefendilerin haklarından bahsediyorsun da sizin partinizin toplam üyesinin üç katı kadar bizim kadın kollarımızın üyesi var. Neden bahsediyorsunuz?' Siyasetin tamamen içerisinde ülkenin gelişmesine, ilerlemesine katkıda bulunan hanımefendiler bu kadar etkin hangi siyasi partide faaliyette bulunabiliyorlar? Siz kadınların okula girmesini yasaklıyordunuz. Yasaklayanların arkasında duruyor, onların kararlarını alkışlıyordunuz. Neden bahsediyorsun?

Onun için biz kendimizle yarışıyoruz. Bizim kendisiyle yarışacağımız siyasal organizasyon, muhalefet yok. Biz kendi kendimizle yarışıyoruz, yarışmak zorundayız. Bisiklete binmiş adam gibiyiz, pedal çevirmek zorundayız. 'Geldik, burada duralım.' diyemeyiz çünkü dünyanın İslam ahlakına, düşüncesine ihtiyacı var. Türkiye'nin de AK Parti'ye ihtiyacı var. AK Parti'nin de bu şekilde dinamik biçimde yoluna devam etmeye ihtiyacı var. Bu anlayış içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'yi hedefleriyle buluşturacağız." Ala, yine Türkiye'nin birinci partisinin, yine Türkiye'nin umudunun, yine Türkiye'nin geleceğinin AK Parti olduğunu dile getirerek, "Bunu araştırmalarda görüyoruz. Eksik gedik varsa eleştiriyoruz ve onları gidermeye çalışıyoruz, gideriyoruz." diye konuştu. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Orta Doğu'daki sorunları çözmeye çalışırken ana muhalefetin içinin Orta Doğu gibi olduğunu belirten Ala, "Ya biz Orta Doğu'daki sorunları çözüyoruz, onlarla uğraşıyoruz. Bunlar kendilerini Orta Doğu haline getirmişler. Kim kimi hançerliyor, birbirlerine bunu söylüyorlar. Kongre yapıyorlar. Kongrede bizde bayrak teslimi olur. Onlarda hançer teslimi oluyor." ifadelerini kullandı.

- "Siyasi travma geçiriyor CHP" Milletten aldıkları emaneti, bütçeyi hizmete döndürmek için çaba sarf ettiklerini, İstanbul'a yaptıkları hizmetin haddi hesabının olmadığını vurgulayan Ala, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi bunlar geldiler belediyeye. Bakın biz daha çok nasıl hizmet ederiz, gencimize, yaşlımıza, herkese nasıl ulaşırız? Bunun çabası içerisindeyiz. Geldiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 14 bakanlığımızın bütçesinden daha fazla. Üç Gençlik ve Spor Bakanlığı​​​​​​​nı üst üste koy İstanbul Büyükşehir Belediyesi etmiyor. Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı topla, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesi etmiyor. Tarım Bakanlığının bütçesi ondan daha düşük. Yani 14 bakanlığın bütçesinden daha fazla bütçesi var. Allah aşkına şimdi bir iddianame hazırlandı. İddianame mahkemece kabul edildi. İddianame ne diyor? 'Talan edilmiş' diyor. Bir ekosistem kurmuşlar. Ekosistemle milletin o parasını kendi aralarında dağıtmış durmuşlar. İnanılmaz bir talan var."

Ala, bunu örtbas etmek için "siyasi operasyon" söylemlerinin olduğuna dikkati çekerek, "Siyasi saikle ise şimdi yolsuzluktan alındı. Devletin savcıları böyle söylüyor. İddianame hazırlanmış. Şikayet eden kim? CHP'li. Şikayet edilen kim? CHP'li. 'Bu temizlenmeli, arınmalı parti dahil, belediyeler.' diyen kim? Kendi genel başkanları, önceki genel başkanları. Efendim her şey içerisindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Peki şimdi onlar alındı. Yerine kim geldi? Yerine de CHP'li meclis üyesi geldi. Yine CHP'li birisi geldi. Siyasi operasyon olsa CHP'li gelmez o zaman. Öyle mi? Yani iddia ettikleri de savunmaları da inanılmaz birbirinden beter, birbirinden dayanaksız şeyler. Gerçekten siyasi depresyon içerisinde, siyasi travma geçiriyor CHP." diye konuştu. Ülkenin AK Parti kadrolarına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ala, "Karşıda bir şey yok. Onlar aldıkları emaneti bihakkın yerine getirmiyor. Yani gele gele İSKİ'den asrın yolsuzluğuna geldiler. Biz ne yaptık? Bir hafta önce ben de Hatay'daydım. Hatay yeniden kurulmuş, 455 bininci konutun teslim törenine katıldık. Yani insanın duygulanmaması mümkün değil. Her taraf yeniden yapılmış." ifadelerini kullandı.