        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Polis otosunun çarptığı Kadir Miraç öldü (2)

        TOPRAĞAVERİLDİKocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis otosunun çarpması sonucu hayatını kaybeden Kadir Miraç Göker'in cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 19:12 Güncelleme: 29.09.2025 - 19:12
        Polis otosunun çarptığı Kadir Miraç öldü (2)
        TOPRAĞAVERİLDİ

        Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, polis otosunun çarpması sonucu hayatını kaybeden Kadir Miraç Göker’in cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Göker’in cenazesi, ilçeye bağlı Hacı Osman Mahallesi Teoman Bekiroğlu Camisi’ne getirildi. Cenaze namazına, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Körfez İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçe protokolü, emniyet teşkilatı yetkilileri ve öğrenciler katıldı. Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi 3’üncü sınıf öğrencisi olan Kadir Miraç Göker’in öğrenci arkadaşları da cenaze töreninde yer aldı.

        Cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul eden baba Mehmet Göker güçlükle ayakta dururken, anne Bedriye Göker ve kızı da tabuta sarılarak ağladı. Kadir Miraç Göker’in cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Körfez Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        POLİS SERBEST

        Göker’e çarparak ölümüne sebep olan polis otosunun sürücüsü olan polis memuru ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan kazanın, Kadir Miraç Göker’in 2 arkadaşıyla birlikte gittikleri sinemadan eve dönerken meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

