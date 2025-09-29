Polis otosunun çarptığı Kadir Miraç öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolunun Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden polis otosu, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Miraç Göker’e çarptı. Kazada Göker ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Göker, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadir Miraç Göker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

