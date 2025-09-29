Habertürk
Habertürk
        Kocaeli'de devrilen panelvanın sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'de devrilen panelvanın sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 09:41 Güncelleme: 29.09.2025 - 09:41
        Kocaeli'de devrilen panelvanın sürücüsü yaralandı
        Ovacık Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde seyreden H.Y. idaresindeki 41 R 0408 plakalı panelvan, refüje çarpıp karşı şeride devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

