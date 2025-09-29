Kocaeli'de devrilen panelvanın sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Ovacık Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde seyreden H.Y. idaresindeki 41 R 0408 plakalı panelvan, refüje çarpıp karşı şeride devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
