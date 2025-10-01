CHP Karamürsel İlçe Başkanlığına Anıl Aksu seçildi
CHP Karamürsel İlçe Başkanlığı Olağan Kongresinde Anıl Aksu, başkanlığa yeniden seçildi.
CHP Karamürsel İlçe Başkanlığı Olağan Kongresinde Anıl Aksu, başkanlığa yeniden seçildi.
Karamürsel Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tek adaylı kongrede Aksu, 132 delegeden 98'inin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.
Kongreye CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.
Aksu'nun yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:
"Şiyar Akman, Cihan Bayrak, Sena Berber, Cengiz Can, Melih Demir, Feryal Denizel, Ali Fitoz, İbrahim Utku Karadağ, Yunus Keskin, Murat Öziş, Barbaros Özkoşar, Şeyda Saraçoğlu, Ali Soytürk, Nurcan Ünal."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.