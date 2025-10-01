Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        CHP Karamürsel İlçe Başkanlığına Anıl Aksu seçildi

        CHP Karamürsel İlçe Başkanlığı Olağan Kongresinde Anıl Aksu, başkanlığa yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 09:58 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Karamürsel İlçe Başkanlığına Anıl Aksu seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Karamürsel İlçe Başkanlığı Olağan Kongresinde Anıl Aksu, başkanlığa yeniden seçildi.

        Karamürsel Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tek adaylı kongrede Aksu, 132 delegeden 98'inin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

        Kongreye CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

        Aksu'nun yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

        "Şiyar Akman, Cihan Bayrak, Sena Berber, Cengiz Can, Melih Demir, Feryal Denizel, Ali Fitoz, İbrahim Utku Karadağ, Yunus Keskin, Murat Öziş, Barbaros Özkoşar, Şeyda Saraçoğlu, Ali Soytürk, Nurcan Ünal."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 299 bin makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de 299 bin makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de oto hırsızlığı şüphesiyle 4 zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de oto hırsızlığı şüphesiyle 4 zanlı tutuklandı
        Park halindeki TIR'ın çalınmasına 4 tutuklama
        Park halindeki TIR'ın çalınmasına 4 tutuklama
        Evde çıkan tartışmada karnından vurulan kadın öldü; kocası gözaltında
        Evde çıkan tartışmada karnından vurulan kadın öldü; kocası gözaltında
        Otomobilin alev alması kamerada
        Otomobilin alev alması kamerada
        Kocaeli'de silahla vurulmuş bulunan kadın kaldırıldığı hastanede öldü
        Kocaeli'de silahla vurulmuş bulunan kadın kaldırıldığı hastanede öldü