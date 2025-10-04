Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Kitap Fuarı'nın ilk gününde söyleşi ve imza etkinlikleri gerçekleştirildi

        Kocaeli'de bu yıl 15'incisi düzenlenen kitap fuarının ilk gününde söyleşi ve imza etkinlikleri düzenlendi.

        Giriş: 04.10.2025 - 21:30 Güncelleme: 04.10.2025 - 21:35
        
        Kocaeli'de bu yıl 15'incisi düzenlenen kitap fuarının ilk gününde söyleşi ve imza etkinlikleri düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesince "Anadolu Mayası" temasıyla Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Sayar onur konuğu olarak katıldı.

        "Anadolu İnsanı: İrfanla Yoğrulmuş Bir Millet" isimli söyleşide konuşan Sayar, yazmanın ve okumanın insan ruhunu iyileştirdiğinden bahsetti.

        Sayar, fuarın teması olan "Anadolu Mayası" ve Anadolu irfanının temelinde insana ve yaratılmış her şeye hürmet olduğuna değinerek, "Hayat, görebilen gözler için sürekli bir mucizedir. Mevsimler değişir, yapraklar dökülür, nesiller gelir geçer. Bu değişimin içinde varlığa hayretle bakabilmek Anadolu mayasıdır." ifadelerini kullandı.

        İnsana yardım etmenin manevi anlamına dikkati çeken Sayar, dayanışma içinde olmanın önemine vurgu yaparak, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu örneğini verdi.

        Sayar, Sumud Filosu'nun her milletten ve inançtan insanların bir araya geldiği insani dayanışma örneği olduğunu dile getirerek, "Sumud, Filistin halkının direnişini anlatan bir kelime ama aynı zamanda insanlık onurunu savunan vicdanlıların ortak yürüyüşüdür." dedi.

        Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de fuarda "Bütünleşme Süreci" isimli söyleşiye katıldı.

        Perinçek, dünyadaki dengelerin 2030 yılına kadar değişeceğini öngördüğünü belirterek, Asya çağının çöken Batı sisteminin karşısında insanlığın geleceğini oluşturacak yeni sistem getireceğini söyledi.

        Bahsettiği yeni sistemin devletlerin bağımsızlığına, hümanizme dayandığını anlatan Perinçek, bu sistemin kamucu, paylaşmacı, devletçi, halkçı, aydınlanmacı bir sistem olduğunu kaydetti.

        Sayar ve Perinçek, söyleşilerinin ardından kitapseverlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Fuarı, ilk gününde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da ziyaret etti.

        Ziyaretçilerle kitaplar üzerine sohbet eden Büyükakın, stantları gezerek görevlilere kolaylıklar diledi.

        İlk gününde söyleşi ve imza etkinlikleri düzenlenen fuar, 12 Ekim'e kadar 10.30-21.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

