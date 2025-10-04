Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Kocaeli
Hakemler:Adnan Deniz Kayatepe, Samet Çavuş, Samet Çiçek
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic (Dk. 60 Ahmet Oğuz), Keita (Dk. 69 Nonge Boende), Petkovic, Show, Haidara (Dk. 77 Serdar Dursun), Can Keleş (Dk. 46 Churlinov), Tayfur Bingöl, Rivas (Dk. 69 Linetty)
ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Thiam (Dk. 75 Umut Bozok), Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Mujakic (Dk. 88 Umut Meraş), Legowski (Dk. 75 Yalçın Kayan), Ampem (Dk. 87 Metehan Altunbaş), Seslar (Dk. 66 Emre Akbaba)
Gol: Dk. 84 Petkovic (Penaltıdan) (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Dk. 89 Selçuk Şahin (Teknik direktör) (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Selçuk İnan (Teknik direktör), Dk. 70 Show, Dk. 90+2 Tayfur Bingöl ve Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Dk. 53 Ampem, Dk. 64 Mujakic, Dk. 70 Legowski (ikas Eyüpspor)
KOCAELİ
