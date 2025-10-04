Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 19:14 Güncelleme: 04.10.2025 - 19:19
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:Kocaeli

        Hakemler:Adnan Deniz Kayatepe, Samet Çavuş, Samet Çiçek

        Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic (Dk. 60 Ahmet Oğuz), Keita (Dk. 69 Nonge Boende), Petkovic, Show, Haidara (Dk. 77 Serdar Dursun), Can Keleş (Dk. 46 Churlinov), Tayfur Bingöl, Rivas (Dk. 69 Linetty)

        ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Thiam (Dk. 75 Umut Bozok), Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Mujakic (Dk. 88 Umut Meraş), Legowski (Dk. 75 Yalçın Kayan), Ampem (Dk. 87 Metehan Altunbaş), Seslar (Dk. 66 Emre Akbaba)

        Gol: Dk. 84 Petkovic (Penaltıdan) (Kocaelispor)

        Kırmızı kart: Dk. 89 Selçuk Şahin (Teknik direktör) (ikas Eyüpspor)

        Sarı kartlar: Dk. 17 Selçuk İnan (Teknik direktör), Dk. 70 Show, Dk. 90+2 Tayfur Bingöl ve Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Dk. 53 Ampem, Dk. 64 Mujakic, Dk. 70 Legowski (ikas Eyüpspor)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

