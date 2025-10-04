Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, "Bugün mutlu oldum. VAR'dan bir penaltı çıktı ve kazandık. Doğru karar olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 21:11 Güncelleme: 04.10.2025 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, "Bugün mutlu oldum. VAR'dan bir penaltı çıktı ve kazandık. Doğru karar olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının çok büyük baskı altında maça çıktığını, her şartta kendilerine destek veren taraftarlara galibiyet armağan etmeyi başardıkları için mutlu olduğunu söyledi.

        Eyüpspor'un çok önemli oyuncuları olduğunu dile getiren İnan, rakip takımın kendi yarı sahasında baskı yaparak çok rahat bir şekilde çıkabildiğini, maç öncesi buna hazırlandıklarını kaydetti.

        İnan, Eyüpspor karşısında ön alan presi yapmayı planladıklarını anlatarak, "Kısmen bunu gerçekleştirdik. Sakat oyuncularımız vardı. Onları bugün sahaya sürdüm. Fiziksel olarak neredeyse üçü de hazır değildi ama kullanmaya çalıştık." diye konuştu.

        Oyuncularının fiziksel olarak tamamıyla hazır olmamasının da oyunu sürekli önde oynamalarına engel olduğunu vurgulayan İnan, "Her zaman o baskıyı yapamıyorsunuz. Dolayısıyla da ikinci yarıda önemli oyunculara karşı biraz sıkıntı yaşadık. En nihayetinde oyunun geneline baktığınızda pozisyonlara girdik. En azından istedik ve herkesin beklediği o galibiyet geldiği için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        İnan, bir basın mensubunun VAR pozisyonlarıyla ilgili görüşlerini sorması üzerine, "VAR'la ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Geçen hafta zaten size söyledim hakemlerle ilgili düşüncelerimi. Dolayısıyla da kararlar verildi, bitti. Üzüldüğümüz oluyor. Mutlu olduğumuz oluyor. Bugün mutlu oldum. VAR'dan bir penaltı çıktı ve kazandık. Doğru karar olduğunu düşünüyorum. En azından herkes öyle söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        "Hamas hızlı hareket etmeli"
        "Hamas hızlı hareket etmeli"
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        Kocaelispor - ikas Eyüpspor maçının ardından
        Kocaelispor - ikas Eyüpspor maçının ardından
        Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından
        Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından
        Kocaelispor- İKAS Eyüpspor: 1-0
        Kocaelispor- İKAS Eyüpspor: 1-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Yavru köpeği kuyruğundan tutup yere fırlattı; o anlar kamerada
        Yavru köpeği kuyruğundan tutup yere fırlattı; o anlar kamerada
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig