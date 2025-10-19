Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kartepe Teleferiği'nde kurtarma tatbikatı yapıldı

        Kartepe Teleferiği'nde itfaiye, jandarma ve AFAD işbirliğinde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 11:51 Güncelleme: 19.10.2025 - 11:51
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara daha etkin acil durum hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda teleferikte olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla itfaiye, Sakarya ve Kocaeli AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, ortak kurtarma tatbikatı düzenledi.

        Kuzuyayla İstasyonu'nda senaryo gereği teleferik kabinleri iki direk arasında yolcularla durdu. Kurtarma ekipleri, taşıyıcı tellerden kabine ulaşarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Ekipler, kabindeki yolcuları başarıyla tahliye etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Birim Amiri Recep Yayla, Kartepe Teleferiği'nin, kurtarma ihtiyacını en aza indirecek son teknolojiye sahip olduğunu belirterek, "Elektrik kesintilerine karşı dört jeneratör, tel raydan çıkma riskine karşı beş sensörlü bir yapı mevcut. Ancak itfaiyeciler olarak her senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle eğitim ve tatbikat faaliyetlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

