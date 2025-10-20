Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İzmit Körfezi'nde 182 hektarlık alandaki dip çamuru temizlendi

        İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında şu ana kadar 182 hektarlık alandaki 1,6 milyon metreküp dip çamuru bertaraf edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 10:04 Güncelleme: 20.10.2025 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmit Körfezi'nde 182 hektarlık alandaki dip çamuru temizlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında şu ana kadar 182 hektarlık alandaki 1,6 milyon metreküp dip çamuru bertaraf edildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttüğü "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi'nde" 2. etap çalışmaları devam ediyor.

        İzmit Körfezi'nin ekolojik geleceği açısından hayati rol üstlenen proje kapsamında temizlenmesi hedeflenen 468 hektarlık alanın 1. etap çalışmalarında 125 hektarlık kısım temizlendi.

        Projenin 2. etap çalışmalarında bugüne kadar 57 hektar alandaki çamurun denizden arındırma işlemleri tamamlandı.

        Bugüne kadar 182 hektar alandan yaklaşık 1,6 milyon metreküp çamur denizden ayrıştırıldı. Böylece deniz eski ekosistemine kavuşurken, sahip olunan biyoçeşitlilik de oksijen seviyesinin yükselmesiyle canlanmaya başladı.

        Proje yalnızca Kocaeli için değil, Marmara Denizi ekosistemi açısından büyük önem taşıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Trump'tan protestolara tepki
        Trump'tan protestolara tepki
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Boşandılar
        Boşandılar
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
        CHP Kocaeli İl Başkanlığına Erdem Arcan seçildi
        CHP Kocaeli İl Başkanlığına Erdem Arcan seçildi
        Kocaeli'de freni boşalan tanker 8 araca çarparak durdu
        Kocaeli'de freni boşalan tanker 8 araca çarparak durdu
        CHP kongresinde partililerle gazeteciler arasında gerginlik
        CHP kongresinde partililerle gazeteciler arasında gerginlik
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Güney Kore'de konser verdi
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Güney Kore'de konser verdi
        CHP Kocaeli İl Kongresi'nde gerginlik yaşandı
        CHP Kocaeli İl Kongresi'nde gerginlik yaşandı