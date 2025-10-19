Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Gölcük ve İzmit ilçelerinde düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 22:32 Güncelleme: 19.10.2025 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli’nin Gölcük ve İzmit ilçelerinde düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüpheli kişilere ait adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 247 gram sentetik uyuşturucu, 45 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 1 gram kokain, 1 tabanca, 4 fişek, 2 hassas terazi ve 12 bin 900 lira nakit para ele geçirildi.

        Yakalanan 3 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

        Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden F.B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.A, C.T, E.Y, H.S.Ç, M.A. ve Ş.N.Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        İsrail, geri adım attı
        İsrail, geri adım attı
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Fenerbahçe sahasında 2 golle kazandı!
        Fenerbahçe sahasında 2 golle kazandı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor

        Benzer Haberler

        CHP Kocaeli İl Başkanlığına Erdem Arcan seçildi
        CHP Kocaeli İl Başkanlığına Erdem Arcan seçildi
        Kocaeli'de freni boşalan tanker 8 araca çarparak durdu
        Kocaeli'de freni boşalan tanker 8 araca çarparak durdu
        CHP kongresinde partililerle gazeteciler arasında gerginlik
        CHP kongresinde partililerle gazeteciler arasında gerginlik
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Güney Kore'de konser verdi
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Güney Kore'de konser verdi
        CHP Kocaeli İl Kongresi'nde gerginlik yaşandı
        CHP Kocaeli İl Kongresi'nde gerginlik yaşandı
        Kartepe Teleferiği'nde kurtarma tatbikatı yapıldı
        Kartepe Teleferiği'nde kurtarma tatbikatı yapıldı