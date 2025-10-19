Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüpheli kişilere ait adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 247 gram sentetik uyuşturucu, 45 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 1 gram kokain, 1 tabanca, 4 fişek, 2 hassas terazi ve 12 bin 900 lira nakit para ele geçirildi.

Kocaeli’nin Gölcük ve İzmit ilçelerinde düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.