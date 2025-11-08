GÜNCELLEME - Kocaeli'de parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi.
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin çalışması sürüyor.
Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
