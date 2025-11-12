Anadolu Otoyolu'nda devrilen granül yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde granül yüklü tırın sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle ulaşım aksadı.
Otoyolun Dilovası geçişi İstanbul istikameti Dilovası rampası mevkisinde Tamer C. idaresindeki 64 HH 286 plakalı granül yüklü tır devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırın kasasındaki granülün yola savrulması sonucu ekipler otoyolun iki yönünde ulaşımı kontrollü şekilde sağlıyor.
