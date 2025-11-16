Kocaeli'de kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında hırsızlık suçundan 22 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. (52), düzenlenen operasyonla yakalandı.

