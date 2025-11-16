Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hakkında 22 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 19:17 Güncelleme: 16.11.2025 - 19:17
        Kocaeli'de kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, hakkında 22 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında hırsızlık suçundan 22 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. (52), düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevi işlemleri için Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

