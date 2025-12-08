Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de firari terör örgütü üyesi yakalandı

        Kocaeli'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Giriş: 08.12.2025 - 19:43 Güncelleme: 08.12.2025 - 19:43
        Kocaeli'de firari terör örgütü üyesi yakalandı
        Kocaeli'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı, ilçede düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

