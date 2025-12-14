Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı Kocaeli'de yapıldı

        MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı, Kocaeli'de yapıldı. Senior kategorisinde kesin sonuçlar, itiraz süreci nedeniyle açıklanmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 18:55 Güncelleme: 14.12.2025 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı Kocaeli'de yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı, Kocaeli'de yapıldı. Senior kategorisinde kesin sonuçlar, itiraz süreci nedeniyle açıklanmadı.

        Nimara Otomobil Spor Kulübü (NİMOSK) tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, 47 sporcu mücadele etti.

        Açıklanan sonuçlara göre master kategorisinde Gün Taşdelen birinci, Murat Can Eğilmez ikinci, Murathan Gür üçüncü oldu.

        Junior kategorisinde Erin Ünlüdoğan ilk sırayı alırken, Ali Fuat Miras ikinci, Demir Sağım üçüncülüğü elde etti.

        Mini kategorisinde ise Cem Karakömür birinciliği kazandı, Ali Sururi Akgün ikinci, Uygar Arslan Birgili üçüncü oldu.

        Micro kategoride de ⁠ilk üç dereceyi Ali Ersin Yücesan, ⁠Can Aras Akgün, ⁠Arda Bilyanov elde etti.

        Yarışın ardından yapılan itirazlar nedeniyle senior kategorisinde kesin sonuçların açıklanmadığı, bu kategorideki sıralamanın Temyiz Kurulu tarafından verilecek kararın ardından netleşeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de cipe çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de cipe çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kartepe Abdülhamit Han Camii'ne estetik görünüm
        Kartepe Abdülhamit Han Camii'ne estetik görünüm
        Gebze'de altyapı çalışması sonrası 21 bin tonluk asfalt çalışması
        Gebze'de altyapı çalışması sonrası 21 bin tonluk asfalt çalışması
        Dev projelerle Kocaeli kabuk değiştiriyor
        Dev projelerle Kocaeli kabuk değiştiriyor
        Sesi makineli tüfek, kendisi fotoğraf makinesi Çakmak görünümlü kameradan s...
        Sesi makineli tüfek, kendisi fotoğraf makinesi Çakmak görünümlü kameradan s...
        Kartepe beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
        Kartepe beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı