        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 04.02.2026 - 00:55 Güncelleme: 04.02.2026 - 00:55
        Kocaeli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde iki katlı metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Cadde trafiğe kapatılarak yangına müdahale edildi.

        Binada kimsenin bulunup bulunmadığını kontrol eden itfaiye ekipleri, ateş tuğlası ile örülü duvarların bazı bölümlerini yıkarak açtıkları aralıklardan içeri su sıktı.

        Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.

        Öte yandan, bitişikte bulunan 3 katlı aynı yapıdaki bina, yoğun duman etkisi altında olması nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

