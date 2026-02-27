Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de fırında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fırında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 21:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de fırında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fırında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde İ.Y, bir fırında pide almak için beklediği sırada F.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İ.Y, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan zanlı kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı Pide kuyruğunda silahlı sald...
        Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı Pide kuyruğunda silahlı sald...
        "Kapalı omurga cerrahisi ile felç riski yok denecek kadar azaltılabiliyor"
        "Kapalı omurga cerrahisi ile felç riski yok denecek kadar azaltılabiliyor"
        Çayırova'da kaldırım işgaline ceza
        Çayırova'da kaldırım işgaline ceza
        Dilovası'nda kasap ve fırınlara sıkı denetim
        Dilovası'nda kasap ve fırınlara sıkı denetim
        Kentsel dönüşümde yeni adım: Veliahmet ve Hacıhızır kararı
        Kentsel dönüşümde yeni adım: Veliahmet ve Hacıhızır kararı
        Ulaşlı Sahil şeridi fırtınaya karşı yenileniyor
        Ulaşlı Sahil şeridi fırtınaya karşı yenileniyor