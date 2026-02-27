Kocaeli'de fırında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fırında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde İ.Y, bir fırında pide almak için beklediği sırada F.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İ.Y, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlı kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

