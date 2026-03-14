        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan hakem kararlarına tepki:

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, "Biz, bize ekstradan bir karar verilsin, olmayan pozisyon bizim lehimize verilsin diye bir şey istemiyoruz ama bu kadar da aleyhte kararların olması artık düşündürücü." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Karşılaşmanın ardından stadyum dışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnan, hakeme "Hocam vallahi bu penaltı değil" dediği için kırmızı kart gördüğünü söyledi.

        Maçın hakemini sevmediğini çünkü onun da kendisini sevmediğini ve nefret ettiğini bildiğini dile getiren İnan, federasyon yetkililerinden hakem Cihan Aydın’ın bir daha Kocaelispor maçlarına verilmemesini istedi.

        İnan, bundan sonra Cihan Aydın’ın kendi maçlarına görevlendirilmesi halinde kulüp yönetimine saha kenarında olmak istemediğini söyleyeceğine dikkat çekerek, "Bu kadar ters bir hakem, bu kadar benden nefret eden bir hakem olduğunu düşünüyorum. İçimden geçenleri söylüyorum. O yüzden ben de onu sevmiyorum." diye konuştu.

        Sadece hakkının peşinde olduğunu vurgulayan İnan, "Oyuncularım emek veriyor. Her gün çalışıyorum ben. Sabahtan akşama kadar bütün gecemi gündüzümü ben bu takım için veriyorum. Çok emek sarf ediyorum. Hayallerim var. Bu takımla, Kocaelispor'la ilgili kazanmak istediklerim var ama siz istediğinizi istediğiniz şekilde eğer yönlendirirseniz o zaman benim verdiğim emek boşa gidiyor. Ben de bunu asla ve asla kabul etmem. Kimseye de izin vermem. Buna izin vermeyeceğimi söylemek için buradayım." ifadelerini kullandı.

        Selçuk İnan, Kocaelispor camiasının hakkını savunmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu ayıp. Bu çok doğru bir şey değil. Bu kadar insan emek veriyor. Kocaelispor çok büyük bir kulüp. Ligin en renkli takımlarından biriyiz. En çok seyirci gelen kulüp. Maç, takım, ne derseniz deyin. Bu kadar onları yok sayamazsınız, saymamalısınız. Türk hakemlerini çok seviyorum. Her zaman da söyledim. Onları destekliyorum ama bazı insanlar, bazı hakemler vardır, onlar alenidir. Ne söylemek istediğimi siz anladınız. Lütfen bu konuda federasyon yetkilileri dikkat etsinler. Bir hafta önce yine bu hakem geldi. Neredeyse görmedim böyle bir şey. İki iç saha maçı üst üste iki aynı hakem. Niye gönderildi? Niye geldi? Bilmiyorum. Onu kamuoyuna bırakıyorum. Başakşehir maçına da gelirse yine başkanımızla görüşeceğiz. Sağ kenarında olmayalım diyeceğiz."

        Bugün yaşananların bir daha tekrarlanmamasını isteyen "Biz, bize ekstradan bir karar verilsin, olmayan pozisyon bizim lehimize verilsin diye bir şey istemiyoruz ama bu kadar da aleyhte kararların olması artık düşündürücü. Ben sessiz kalmak istemiyorum ve bugün burada karşınızdayım." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

