Kocaeli'de bıçakla yaralanan genç hastanede öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bıçakla yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir caddede önceki gün çıkan kavgada B.Ö. (18) tarafından bıçakla yaralanan Deniz Bilmez (17), tedavi altına alındığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaydetti. Polis ekiplerince yakalanan B.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.