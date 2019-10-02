Kocaeli’de gözaltına alınan torbacılar adliyeye sevk edildi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Kocaeli’nin Kartepe ve Başiskele ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “torbacı” olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik Kartepe ve Başiskele ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 6 kişiyi uyuşturucu madde ticareti yapmak, 5 kişi de uyuşturucu madde kullanmak suçlarından gözaltına aldı. Operasyonlarda 86 gram esrar maddesi, 42 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan 2 adet düzenek ele geçirildi. Emniyete götürülen zanlılardan uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirlenen 5 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 6 zanlı ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

KOCAELİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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