Geçtiğimiz Aralık ayında tutuklanan HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tahliye edildi.
Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararının ardından HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verildi. Kararın ardından tutuklu olduğu Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Önder’i cezaevinin önünde yakınları ve siyasi parti temsilcileri karşıladı.
KOCAELİ
04 Ekim 2019 Cuma
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