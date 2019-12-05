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Dilovası'nda kimyasal tankların yapılmak istenmesine tepki

DHA

KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde özel bir liman tarafından yaklaşık 45 milyon liraya yapılmak istenen 20 petrol türevi ve sıvı kimyasal madde depolama tankı projesiyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapıldı. Çevre dernekleri ve vatandaşlar, tankların yapılmak istenmesine tepki gösterdi.

KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde özel bir liman tarafından yaklaşık 45 milyon liraya yapılmak istenen 20 petrol türevi ve sıvı kimyasal madde depolama tankı projesiyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapıldı. Çevre dernekleri ve vatandaşlar, tankların yapılmak istenmesine tepki gösterdi.
Dilovası Fatih Mahallesi'nde Adatepe olarak adlandırılan bölgede özel bir liman firması tarafından 20 adet petrol türevi ve sıvı kimyasal madde depolama tankı kurulmak istenmesiyle ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla Dilovası´nda bir düğün salonunda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapıldı. Toplantıya özel liman yetkilileri, Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre dernekleri ile vatandaşlar katıldı.
Toplantı depolama tankı yapacak firmaya çevre danışmanlık hizmeti sağlayan firma yetkilisi Gözde Katırcı'nın tankların yapılacağı bölge ile bu proje sonrasında yapılacak istihdam hakkında bilgi verdi. Planlanan projenin bölgeye kazanç sağlayacağını söyleyen Gözde Katırcı, "Proje yöresinden inşaat aşamasında 100 kişi, işletme aşamasında en az 10 kişiye istihdam sağlanacaktır. Tanklarla ilgili en üst seviyede güvenlik önlemleri alınacak. Proje tamamlandığında ülkemiz ekonomisine katkı sağlanacaktır." dedi.
'İLÇEMİZE TANKLARIN YAPILMASINI İSTEMİYORUZ'
Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami yapılmak istenen petrol türevi ve kimyasal madde tanklarının bölgeye yapılmasını istemediklerini belirterek, "Dilovası birçok zaman sağlık ve çevre sorunlarıyla ülke gündemine geliyor. 2006 yılında Meclis Araştırma Komisyonu raporları ortadayken 2006 yılından sonra kurulan bacalı ve bacasız sanayi kuruluşlarının devam etmesine meclis raporunda çıkan `Dilovası´na tek bir çivi bile çakılamaz´ sonucuna rağmen yeni depoların yapılmak istenmesini hayretle karşılıyorum. Cumhurbaşkanımızın daha yakın zamanda söylediği kimse kusura bakmasın `sermayenin yanında durup halkın karşısında durmayız´ sözlerini tüm yetkililer iyi anlamalıdır. Termik santrallerin baca filtresi takması gerektiğini ifade ederken burada bir çevre hassasiyeti gösterdiğini ve kirliliği hiçbir yerde müsamaha gösterilmemesi gerektiğini tüm siyasetçiler ve bürokratlar iyi kavramış olmalıdır. Sizler burada kanuna karşı geliyorsunuz. Bu ÇED toplantısını kabul etmiyoruz. İlçemize petrol ve kimyasal madde tanklarının yapılmasını istemiyoruz. Bizler de bu toplantıyı terk ediyoruz" dedi.
'DİLOVASI'NIN NEFES ALDIĞI TEK BÖLGE'
Sanayi kuruluşlarıyla dolu olan ilçenin tek nefes aldığı bölgenin Adatepe olduğunu söyleyen bölge halkından Nizamettin Karadağ ise "O bölge devlet ormanı olan bir bölgedir. Evrak üzerinde bu izinler verilmiş. Tank yapacak firma daha önce yangın çıkarsa diye o bölgede su koyacağını iddia ederek 4 tank yaptırmışlardı. Sonra su koyacağı dediği tankları kimyasal maddelerle doldurdular. Dilovası'nın nefes aldığı tek yer olan Adatepe'nin tanklarla doldurulmasına karşı çıkıyoruz. Bu ÇED toplantısının iptal edilmesini istiyoruz. Tankların yapılmasına Dilovası halkı olarak karşı çıkıyoruz" diye konuştu.
Komisyon üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında toplantıya katılan komisyon üyeleri tarafından imzalanarak tutanak tutuldu.

KOCAELİ

05 Aralık 2019 Perşembe

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