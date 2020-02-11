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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İzmit´te liman projesine tepki 

DHA

İZMİT´te, Cumhuriyet ve Şirintepe mahallelerinde oturanlar, bir firma tarafından yapılması planlanan liman projesine tepki gösterdi.  

İZMİT´te, Cumhuriyet ve Şirintepe mahallelerinde oturanlar, bir firma tarafından yapılması planlanan liman projesine tepki gösterdi.  
İzmit Cumhuriyet Mahallesi ve Şirintepe Mahallesi sakinleri, Bünyamin Aktaş Spor tesislerinde, sahil kesiminde bulunan bir fabrikanın kurmayı planladığı limana tepki için bir araya geldi. Dünlenen toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İl Çevre Komisyonu Başkanı Sait Ağdacı, Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol katıldı. Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen yaptığı açıklamada, "Yine bir Kocaeli´yi zehirleme projesi ile karşı karşıyayız. Kortaş isimli firma İzmit sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi ve Şirintepe sahilinde Koruma Klor A.Ş. ve AKTAŞ firmalarına hizmet etmek üzere kimyasal ve petro-kimya ürünleri depolama tesisleri ve liman yapılması gündemdedir. Anılan proje İzmit ilçe sınırları içerisinde olmasına karşın ÇED raporu halkı bilgilendirme toplantısının ne hikmetse 18 Şubat saat 10.00´da Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi´nde yapılması kararı alınmıştı. Bu karar ÇED yönetmenliğine aykırıdır. Toplantı İzmit ilçede uygun bir yerde yapılmalıdır." dedi.  
KOCAELİ HALKI DENİZİ DÜRBÜNLE GÖRECEK DURUMA GELDİ
Kocaeli sınırları dahilinde 42 liman olduğunu belirten Nilgün Düzen, "43´üncüye ne gerek vardır? Kocaeli halkı denizi ancak dürbünle görecek hale gelmiş denizin güzelliğini unutmuştur. Her tesisin önüne liman yapmak nerede görülmüştür? Bu kentte senede 1500 gemi giriş çıkış yapmaktadır. Körfez artık bu gemi trafiğini kaldıramaz durumdadır. Yapılacak olan yeni işletme aynı zamanda yük taşıyacak araçlar nedeniyle şehir içi trafiğini de aksatacaktır." diye konuştu. 
Düzen limanlarda zaman zaman meydana gelen kazalar nedeniyle denize akaryakıt sızdığına da dikkati çekerek, şöyle konuştu: 
"Bu kirlenme neticesinde körfezde ötrofikasyon başlamış ve canlı yaşam sona ermek üzeredir. Akaryakıt kirlenmesi bariyer, sosis ve benzeri gibi yöntemler ile biraz da olsa tolere edilebilirken, kimyasal sızmada, madde suda çözüleceği için temizlemek mümkün olmayacak. Körfez artık tamamen ölecektir. Balıkçılık bitecek, insanımız denizden iyice kopacaktır. Yasalarımıza göre kıyılar halkındır. Ancak ve ancak halkın yararına olması kaydıyla kullanabilir. Şimdi burada halkın yararı nerededir? Kıyının ölümcül madde depolarıyla doldurulmasında mı? Halkın denizden ve denizcilikten koparılması mı? Yoksa denizin ne idüğü bilinmez malzemelerle doldurulmasında mı?" 
Sait Ağdacı ise 18 Şubat tarihinde halkı bilgilendirme toplantısı yapılacağını belirterek, "Hazırlamış oldukları ÇED raporlarında hiçbir şey yazmıyor ama netice itibariyle olumlu çıkar. Niçin karşıyız? Bu kentte 42 tane liman var. Senede 1500 gemi girip çıkıyor. Yakında gemileri burada birbirlerine çarparak göreceğiz. Körfez kirlendi. Bir limanda 100 tonun çok üzerinde akaryakıt sızdı, bu neticede de körfez mahvoldu. Körfezde ilerleyen süreçte canlılar yaşamayacak. Biz akaryakıtı sosisler döşeyerek bir şekilde topluyoruz ama kimyasal madde öyle değil. Denize döküldüğünde bitti gitti. Bertaraf edilmemiş olarak 1500 tonun üzerinde bu kimyasal maddeler orada duruyor. Tehlikeler bunlar bu yüzden bu tesisi yaptırmayacağız." dedi. 
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, "Hepimiz ölümlüyüz bu toprağı çocuklarımıza bırakacağız. Nasıl bir su nasıl bir toprak bırakacağız, bunlar bizim elimizde. Her zaman kararınızın arkasındayım. Kimle görüşülmesi gerekiyorsa görüşmeleri sağlamak için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.   

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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