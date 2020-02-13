Kartepe’de personele İSG semineri

Kartepe Belediyesi personeline, iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım konusunda seminer verildi.

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2020 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda belediye personeline İş Sağlığı Uzmanı Emrah Duruşan “İş Sağlığı ve Güvenliği” ve Çevre Mühendisi Gizem Duygu Coşan “İlk Yardım Eğitimi” semineri verildi. Kartepe Belediyesi meclis salonunda düzenlenen seminerde sunum eşliğinde İş Sağlığı Uzmanı Duruşan, tarafından iş sağlığı konularında meslek hastalıklarının sebepleri, ilk yardım ve tütün ürünlerinin zararları anlatıldı. Eğitim seminerinde çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, yangın ve yangından korunma, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri gibi konular hakkında belediye personeline bilgi verdi.

İlk yardım eğitimi veren Çevre Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Gizem Duygu Coşan ise, genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği ve hasta veya yaralıyı taşıma teknikleri ile kanamalar, zehirlenmeler, bilinç bozuklukları, kırık çıkık ve burkulmalar ile hayvan ısırmaları, boğulmalar, yaralanmalar, yanık, donma ve sıcak çarpmasında uygulanması gereken ilkyardım teknikleri konusunda kapsamlı bir eğitim sundu.

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