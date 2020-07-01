Kocaeli’de Pişmaniyeciler Meydanı inşa ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Pişmaniyeciler Meydanı projesine başladı.

Kocaeli’de İzmit’in sembolü niteliğindeki pişmaniye için kentin merkezinde bulanan alana Pişmaniyeciler Meydanı inşa ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski balıkçıların bulunduğu alanda yapımına başlanan İzmit Pişmaniyeciler Meydanı, 2 bin 950 metrekare alanı kapsıyor. Yapılacak meydan ile İzmit esnafı pişmaniye satışı yapabilecek. İnşaat çalışmalarının güvenli bir şekilde yürütülmesi için Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri meydanın etrafını saç bariyerler ile kapattı. Alanda, 555 metrekare yeşil alan yanı sıra 26 metrekarelik 5 adet dükkan ve 9 metrekarelik bir adet büfe de yer alacak.

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