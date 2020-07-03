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Esila Deniz'in düşüp yaşamını yitirdiği binanın iskanı alınmamış (2)

DHA

TOPRAĞA VERİLDİ Gebze'de evinin salonunda oynadığı sırada yaslandığı salon penceresi dışındaki cam korkuluğun yerinden çıkması sonucu 4´ncü kattan düşerek hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Esila Deniz'in cenazesi, Gebze Mezarlığı'nda ailenin akrabaları ve yakınlarının katıldığı sosyal mesafeye uyularak kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. ACILI ANNE: BİZ MÜTEAHHİDİN KURBANI OLDUK Yasal olarak haklarını arayacaklarını söyleyen Esila'nın amcası Mehmet Emin Ay, "Çürük...

Esila Deniz'in düşüp yaşamını yitirdiği binanın iskanı alınmamış (2)

<br>TOPRAĞA VERİLDİ<br>Gebze'de evinin salonunda oynadığı sırada yaslandığı salon penceresi dışındaki cam korkuluğun yerinden çıkması sonucu 4´ncü kattan düşerek hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Esila Deniz'in cenazesi, Gebze Mezarlığı'nda ailenin akrabaları ve yakınlarının katıldığı sosyal mesafeye uyularak kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.<br>ACILI ANNE: BİZ MÜTEAHHİDİN KURBANI OLDUK<br>Yasal olarak haklarını arayacaklarını söyleyen Esila'nın amcası Mehmet Emin Ay, "Çürük evler yapıyor müteahhitler. Allah'a havale ediyoruz. Ama yasal olarak da hakkımızı arayacağız. Yaptıkları camlar ve balkonların hepsi çürüktü. Benim yeğenim gitti" dedi.<br>Anne Ayşegül Ay ise, "Biz müteahhidin kurbanı olduk" diyerek gözyaşı döktü. Minik Esila Deniz'in cenazesinin toprağa verilmesinin ardından, acılı anne kızının elbisesini mezarın üzerine örttü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Mesut IŞIK-Büşra KAYA<br>2020-07-03 17:02:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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