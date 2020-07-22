Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobilin gişelere çarpması sonucunda meydana gelen kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş Erhan Uçar hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Dilovası ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uzman Çavuş Erhan Uçar idaresindeki 34 BIM 576 plakalı Peugeot marka otomobil, gişelerde bulunan beton bloklara çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Uçar araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Uçar, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Uçar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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