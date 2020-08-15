Depremin izleri denizde silinemedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremin izleri denizde silinemedi

DHA

Depremin izleri denizde silinemedi


Ergün AYAZDinçer AKBİR/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)17 AĞUSTOS 1999 yılında meydana gelen depremle büyük bir yıkıma uğrayan Kocaeli'nin Gölcük ilçesi, yeniden ayağa kalktı. Kentte depremin yarattığı izler silinirken, depremde kentin denize çöken kısımlarındaki izler ise hala duruyor. Dalış eğitmeni Cihan Arslan enkaza daldığında mahşer gecesini yaşadığını söyledi. 
Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 17 Ağustos depreminin izleri su altında tüm gerçekliğiyle duruyor. Dalgıçlar, depremin 21'inci yıldönümünde Gölcük Değirmendere sahilinde denize çöken vapur iskelesi, dev çınar ağaçları ve otel enkazını görüntüledi. Deprem anında sahilde yaklaşık 4 dönümlük alan denize çökerken, DHA muhabiri Ergün Ayaz dalgıçlarla birlikte enkaza daldı. 
'DEPREMİN İZLERİNİ GÖRÜYORLAR'
Dalış eğitmeni Cihan Arslan deprem kalıntılarının denizde çok net bir şekilde görüldüğünü belirterek, "Depremden sonra 21 yılı tamamladık. Bu süreç içinde karada kalan deprem kalıntılarının izleri kayboldu. Ama suda ufak tefek şekil değişikliğiyle enkazı çok net olarak görebiliyoruz. Aşağıda dev çınar ağaçlarımız var. İki büyük binamız var. Bu binalarımız içinde artık balıklar yaşıyor. İnsanlara ait kara parçasının suda ve böyle bir derinlikte olması büyük bir şans ve şansızlık aslında. Bizler hiç bozulmadan bu parkuru yıllarca saklayabildik. Gelen misafirlerimize de depremin izlerini gösterebiliyoruz" dedi. 
'ENKAZA DALDIĞIMIZDA O MAHŞER GECESİNİ YAŞIYORUZ'
Enkaz batığını görmek için yurt dışından çok sayıda dalgıcın bölgeye geldiğini söyleyen Arslan, "Enkazın denize çöktüğü bölgeye yurt içinin yanı sıra yurt dışından da dalış yapmaya gelen yabancılar yoğun ilgi gösteriyor. Ben depremi burada yaşadım. Enkaza daldığım zaman o mahşer gecesini yaşıyoruz. Ama ilk dalış yaptığım günü hiç unutamam. Maskemin içinde gözyaşı nasıl aktığını orada gördüm. Enkazı gördüğüm zaman bütün tüylerim diken diken oldu. Depremi yaşamayan öğrencilerim bana enkazın nasıl oluştuğunu soruyor. Biz de bildiğimiz ve yaşadıklarımızı aktarıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR
2020-08-15 09:09:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Helikopterle sahiller denetlendi 
YEREL HABERLER Helikopterle sahiller denetlendi 
Devrilen servis minibüsündeki 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen servis minibüsündeki 6 kişi yaralandı
D-100’de güvenlik görevlilerini taşıyan minibüs servisi devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER D-100’de güvenlik görevlilerini taşıyan minibüs ...
Kaldırıma çıkan motosikletten düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Feci kazada ölen ve yaralanan 2 kişinin de kasksız olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kaldırıma çıkan motosikletten düşen 1 kişi öldü, 1 ...
Gölcük Depreminin merkez üssündeki yamuk binalar korkutuyor Pisa Kulesini andıran yamuk binalarda onlarca vatandaş yaşıyor Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Kahraman Bulut: “Yapılarımız eğilmiş bir şekilde sağlıklı ayakta kalamaz”
YEREL HABERLER Gölcük Depreminin merkez üssündeki yamuk binalar ...
Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı 
5. kattan düşen işçinin yardımına genç hemşire adayı koştu Kırık koluyla yaralıya ilk müdahaleyi yaptı
YEREL HABERLER 5. kattan düşen işçinin yardımına genç hemşire adayı ...
Gebze´de pazarda koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Gebze´de pazarda koronavirüs denetimi
Apartman boşluğundaki eski eşyalar yandı, balkona çıkanlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Apartman boşluğundaki eski eşyalar yandı, balkona ...
İlker Şentürk: "Yurt dışında oynayan oyuncu sayımız çoğaldı" A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk: "Oyuncu havuzumuz çok dar" "Altyapıdan gelecek destekle oyuncu havuzumuz genişlemeli" "Kulüpler yerli oyuncuya yöneldi"
YEREL HABERLER İlker Şentürk: "Yurt dışında oynayan oyuncu sayımız ...
Hayvanlarına baktığı besicinin kızını gasbeden çoban, otel odasında yakalandı
YEREL HABERLER Hayvanlarına baktığı besicinin kızını gasbeden çoban, ...
Milli Savunma Bakanı Akar, Donanma Komutanlığı´nda
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar, Donanma Komutanlığı´nda
Otomobilin çarptığı vatandaş yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı vatandaş yaralandı
Ellibeş’ten Alemdar Caddesine baklavalı ziyaret
YEREL HABERLER Ellibeş’ten Alemdar Caddesine baklavalı ziyaret
Uzmanlardan ebeveynlere 'Korona virüs' uyarısı uyarısı: Psikolog Buse Kol: “Çocuk bu süreçte ailesinin yanında olduğunu bilmeli”
YEREL HABERLER Uzmanlardan ebeveynlere 'Korona virüs' uyarısı ...
Yangın çıkan binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yangın çıkan binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye ...
Dilovası´nın hava kirliliği sorunu 'Akıllı Ulaşım Sistemi' ile çözülecek
YEREL HABERLER Dilovası´nın hava kirliliği sorunu 'Akıllı Ulaşım ...
Emekliliğinde hayali olan tekneyi yaptı
YEREL HABERLER Emekliliğinde hayali olan tekneyi yaptı
Değirmendere sahilindeki parklar sürekli bakımdan geçiyor
YEREL HABERLER Değirmendere sahilindeki parklar sürekli bakımdan ...
“Yaramaz Notalar” Sekapark’ta çocuklarla buluşacak
YEREL HABERLER “Yaramaz Notalar” Sekapark’ta çocuklarla buluşacak
Gençlik kamplarında eğlenceli etkinliklerle stres atıyorlar
YEREL HABERLER Gençlik kamplarında eğlenceli etkinliklerle stres ...
İş merkezinde çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü Fritözden çıkan yangın iş merkezini küle çeviriyordu
YEREL HABERLER İş merkezinde çıkan yangın vatandaşları sokağa ...
Kocaeli’de P plaka ihalesine yoğun katılım
YEREL HABERLER Kocaeli’de P plaka ihalesine yoğun katılım

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X