Kandıra plajları tıklım tıklım



Ergün AYAZ/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde sahiller günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Tıklım tıklım olan plajlarda, tatilciler sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadı.

Kandıra´nın Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı başta olmak üzere birçok plajı yazlıkçı ve günübirlik gelen tatilcilerle dolup taştı. Plajlarda yaşanan yoğunluğa rağmen, vatandaşlar Karadeniz'in serin sularında yüzmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkardı. Tatilcilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü. Jandarma ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında sık sık tatilcileri uyardı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Ergün AYAZ

2020-08-15 16:59:04



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