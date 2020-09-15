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Yaralı rolü yapan oyuncuya şefkat gösteren köpeği belediye sahiplendi Sevimli köpek, vatandaşlara hayvan sevgisini aşılayacak Sahiplenmek isteyenlerin sıraya girdiği sevimli köpek özel alana alındı

İHA

Yaralı rolü yapan oyuncuya şefkat gösteren köpeği belediye sahiplendi Sevimli köpek, vatandaşlara hayvan sevgisini aşılayacak Sahiplenmek isteyenlerin sıraya girdiği sevimli köpek özel alana alındı

Kocaeli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sahnelenen tiyatro gösterisinde yaralı rolü yapan oyuncunun yanına gelip boynuna yatarak sevgisini gösteren köpeği, İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sahiplendi. Tüm bakımları yapılan sevimli köpek, vatandaşlara hayvan sevgisi aşılayacak.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri iç ısıtan görüntülere sahne olmuştu. Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde sahne alan İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu ekibi tarafından sahnelenen “Kuvayi Milliye Destanı” isimli oyun sırasında bir oyuncunun rol icabı yaralı vaziyette yerde yattığı sırada, seyircilerin arasından oyunun sergilendiği alana giren bir köpek, yerde yatan oyuncunun boynuna eğilerek sevgisini gösterdi. İç ısıtan bu anların ardından köpeğin sevgisini karşılıksız bırakmak istemeyen İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayvanı sahiplenmeye karar verdi. İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nın bahçesinde köpek özel bir yer hazırlayan ekipler, ‘can dostumuz’ diye hitap ettikleri köpek için bir de kulübe yaptırdı. Bütün aşıları ve bakımları yapılan köpekle veteriner hekimler özel olarak ilgileniyor. Köpeği çok seven hekimler, hayvanı elleriyle besliyor.

“En iyi bizim bakacağımıza inandığımız için onu biz sahiplendik”
Görüntülerin ardından köpeğin bir çok kişi tarafından sahiplenmek istendiğini belirten İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, “Arkada gördüğünüz, veteriner hekim arkadaşımızın oynadığı can dostumuz 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları esnasında sergilenen bir piyeste oyuncunun rolü gereği yaralanıp yere yatması gerekiyordu. O sırada can dostumuz seyircilerin arasından sessizce süzülerek yerde yatan oyuncumuzun boynuna sarıldı. Adeta oyuncunun acısını paylaşır gibiydi. Hatta şöyle söyleyebilirim 34 saniye seyirciler oyunun bir parçası olduğunu sandılar. Daha sonradan alkışlar arasında veteriner hekim arkadaşımızın eşliğinde piyesten aldık. Bu arada tabii ki bizde onun sevgisine karşılıksız kalmadık. Sosyal medyada çok meşhur olmasına rağmen, bir çok hayvansever derneğinin ve hayvansever vatandaşlarımızın sahiplenmek istemesine rağmen veteriner hekimler olarak en iyi bizim bakacağımıza inandığımız için onu şube müdürlüğü olarak biz sahiplendik. Bu dakikadan itibaren de tamamen bizim kanatlarımızın altında. Küpeleme işlemlerini gerçekleştirdik, medikal olarak aşılarını yaptık, parazit ilaçlarını uyguladık ve hekimlerimiz tarafından her gün seviliyor, beslenmesi yapılıyor. Bütün bakımları bize ait” dedi.

“Hayvan sevgisini can dostumuz sayesinde aşılamak istiyoruz”
Sevimli köpeğin vatandaşlara hayvan sevgisini aşılamak için kullanılacağını belirten Çetinkaya, “Ayrıca can dostumuz yapı gereği oyuncu bir kişiliğe sahip. Gerçekten sevimli, sevecen ve oyuncu. Biz ileride vatandaşlarımıza vereceğimiz eğitim seminerlerinde, eğitim programlarında da bu hayvana karşı olan korkuları yenme konusunda can dostumuzu aktif olarak kullanmak istiyoruz. Onlara tekrar hayvan sevgisini can dostumuz sayesinde aşılamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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