Bahçecik Semt Meydanı tamamlandı

Başiskele Belediyesi, kısa bir süre önce yapım çalışmalarını başlattığı Bahçecik Semt Meydanını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Barbaros Mahallesi’ne kent estetiğine uygun, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak semt meydanını kazandıran Başiskele Belediyesi, Şehitekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde de kısa süre önce başlattığı Bahçecik Semt Meydanı’ndaki çalışmaları tamamladı. Meydanda kent estetiği ön planda tutulurken, vatandaşın güvenliği de düşünüldü. Öncelikle taş duvar çalışmalarıyla daha güvenli hale getirilen meydanın daha sonra desenli beton zemini belediye ekiplerince atıldı.

Toplamda 347metrekare alanı kapsayan meydan içerisinde ayrıca vatandaşların nezih ve güzel bir ortamda dinlenebilmesi, güneşten korunabilesi için çardak da yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince peyzaj çalışmaları da gerçekleştirilen semt meydanına ağaçlar dikildi, kent mobilyaları yerleştirildi. Bahçecik’e yakışır estetik ve modern bir hal alan Bahçecik Semt Meydanı hizmete açılır açılmaz vatandaşların uğrak yeri olmaya başladı.

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