Kocaeli’de olası vaka artışına karşı hastaneler hazır Doğumhane bile anında yoğun bakım servisi olabilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli’de olası vaka artışına karşı hastaneler hazır Doğumhane bile anında yoğun bakım servisi olabilecek

İHA

Kocaeli’de olası vaka artışına karşı hastaneler hazır Doğumhane bile anında yoğun bakım servisi olabilecek

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesi, korona virüs vaka sayılarında olası bir artışa karşı hazır halde bekletiliyor.
Korona virüse karşı verilen mücadele ve yurt genelinde uygulanan kısıtlamalarla birlikte vaka sayıları, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de düşmeye başladı. Vaka sayılarının azalmasına rağmen, Kocaeli'de sağlık çalışanları virüse karşı mücadeleyi elden bırakmıyor. Bu kapsam Kocaeli’de korona virüs ile mücadele de önemli bir konumda bulunan Gebze Fatih Devlet Hastanesi, pandemi döneminde verilen kararlar ve alınan tedbirlerle virüse karşı anında reaksiyon gösteriyor. Yoğun bakım servislerinde yatan hastalar, dışarıda bulunan personeller tarafından kameralar ile takip ediliyor. İçeride yatan hasta herhangi bir sıkıntı yaşadığı zaman, dışarıda bulunan personel hemen içeri girerek duruma müdahale ediyor. Bunun dışında ise hastanede, doğumhane olarak kullanılan kısımlar, olası bir vaka artışında hemen yoğun bakım servisine dönüştürülebilecek şekilde hazır bekletiliyor. Alınan tedbirlerle, vaka artışlarının vatandaşları mağdur etmemesi amaçlanıyor.

“Başarılı olduğumuza inanıyorum”
Pandemi döneminde hastanede ani kararlar almak zorunda olduklarını ve bu şekilde bir takım tedbirler aldıklarını belirten Gebze Fatih Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Seyit Ahmet Çakır, “Bu dönem de çok dinamik bir dönemdi. Anlık kararlar verilip, değiştireceğimiz dinamik bir süreçle devam ettiğimiz bir durum söz konusuydu. Yoğun bakım yatak sayılarını artırdık. Acile müracaat eden hasta sayıları çok fazlaydı, onunla ilgili gerekli önlemlerimizi alıp, bekleme alanları açtık. Yatış bekleme alanlarını dahile ettik. Bunları alırken de çok hızlı kararlarla ve gecegündüz tüm ekipteki arkadaşlarımızla beraber, yönetimle, başhekim beyle beraber bu süreci iyi bir şekilde yönettiğimize inanıyorum. Başarılı olduğumuza inanıyorum” dedi.

“7 gün 24 saat denecek süreçte hastanenin içerisindeydik”
Bu önlemlerin hastanede çalışan ekipler birlikte alınabileceğini dile getiren Çakır, “Pandemi pik yaptığı dönemde tüm ekip olarak, yönetim ekibi olarak biz zaten gecegündüz neredeyse, hafta sonu da dahil, 7 gün 24 saat denecek süreçte hastanenin içerisindeydik. Önlem olarak ilk önce korona virüs polikliniğini hastanenin dışında bir alana aldık, izole ettik. Ayrı bir alanda bakmaya başladık hastalarımıza. Daha sonra Covid19, 2 polikliniğini hizmete soktuk. Yatış için gelen hastaların çokluğu nedeniyle acil alandaki bekleme alanlarını değiştirdik. Tabii bu arada korona virüs olan yaklaşık 3’te 1 sağlık personellerinin yerine takviye olarak diğer arkadaşlarımız özveriyle ve gönüllü olarak mesailerini uzatmak zorunda kaldılar, devam etmek zorunda kaldılar. Yatak sayılarımızı 14 tane servisimiz var, 9 tane servisi Covid19 servisi olarak planladık. Bu daha önce 5’ti, 4’tü. Onları sırayla yükselterek hastaların mağdur olmaması açısından gerekli bir dizi önlemler almak zorunda kaldık. Tabii bu ekiple beraber oluyor. Temizlikçisinden, doktorundan, hemşiresinden, diğer sağlık personelleri, teknisyenleriyle beraber yapılıyor bu işler. Bunları yaparken de ciddi bir organizasyon gerekiyor ve o organizasyon da bu zamana kadar aksamadan devam etti” diye konuştu.

“Artış durumunda şu anda orayı hemen aktif edecek durumdayız”
Vaka sayılarının belli bir seviyeye ulaştığı ve yaklaşık 1 ay önce yatay seyirden düşmeye başladığını kaydeden Çakır “Önlem aldığımız, doğumhaneyi yoğun bakıma çevirmiştik mesela. Orada 25 yataklı bir yoğun bakım ünitemiz mevcut. Yoğun bakım ünitesini şu an kapattık hasta sayıları düştüğü için. Ama artış durumunda şu anda orayı hemen aktif edecek durumdayız. Hemen faaliyete sokacağız. Normal servilerde normalleşmenin birinci aşaması olarak belirlediğimiz belli başlı sevişlerin temiz servis olarak açılmasını planladık. Bu sürece şu anda devam ediyoruz. Fakat pandemi arttığı andan itibaren hemen ertesi gün onları tekrar Covid19 servisi olarak veya Covid19 yoğun bakım olarak dönüştürebilecek durumdayız. Biz hastane olarak hazırız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜSİKON'dan PKK'nın hain katliamına sert tepki: “PKK ile yandaşlarını Allah kahretsin”
YEREL HABERLER TÜSİKON'dan PKK'nın hain katliamına sert tepki: “PKK ...
Kocaeli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
İzmit Belediyesinden kar mesaisi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinden kar mesaisi
İzmit Belediyesporlu atletler İstanbul’da piste çıktı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesporlu atletler İstanbul’da piste çıktı
Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Yolcu: "Savunma maçı olacağını biliyorduk"
YEREL HABERLER Kocaeli BŞB Kağıtspor Başantrenörü Yolcu: "Savunma ...
Polisten kaçıp aracı ile belediye binasına daldı, havalandırma boşluğunda yakalandı Ne yaptıysa polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Polisten kaçıp aracı ile belediye binasına daldı, ...
Kocaeli’de kar yağışı devam ediyor Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı
YEREL HABERLER Kocaeli’de kar yağışı devam ediyor Kentin yüksek ...
Kocaeli´de yüz yüze eğitime kar engelli
YEREL HABERLER Kocaeli´de yüz yüze eğitime kar engelli
Kocaeli’de yarın başlayacak yüz yüze eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Kocaeli’de yarın başlayacak yüz yüze eğitime kar ...
Odasına kendisini asarak yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Odasına kendisini asarak yaşamına son verdi
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 88 - Final Spor: 84
YEREL HABERLER Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 88 - ...
Garajda alev alan otomobil yanarak küle döndü
YEREL HABERLER Garajda alev alan otomobil yanarak küle döndü
Önce park halindeki otomobile sonra da iş yerinin vitrinine çarparak durabildi
YEREL HABERLER Önce park halindeki otomobile sonra da iş yerinin ...
TVF Erkekler 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 0 - Saint Joseph: 3
YEREL HABERLER TVF Erkekler 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 0 - ...
Edebi Hayat Okumaları yarışması düzenleniyor
YEREL HABERLER Edebi Hayat Okumaları yarışması düzenleniyor
Barbaros Mahallesine yeni park
YEREL HABERLER Barbaros Mahallesine yeni park
Kocaeli'de terör operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli'de terör operasyonu: 4 gözaltı
Jandarmadan sosyal medyada terör propagandası operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan sosyal medyada terör propagandası ...
Terk edilmiş motosiklet polis ekiplerini harekete geçirdi
YEREL HABERLER Terk edilmiş motosiklet polis ekiplerini harekete ...
Kocaeli'de karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Kocaeli'de karla mücadele çalışması
Partisi sözünü tutmayınca intihar eden CHP’li meclis üyesinin kürsü konuşması ortaya çıktı Tugay Adak: “Ben bu partinin bayrağını astım, bir gözümü kaybettim”
YEREL HABERLER Partisi sözünü tutmayınca intihar eden CHP’li meclis ...
Darıca'da kar teyakkuzu
YEREL HABERLER Darıca'da kar teyakkuzu
Büyükşehir mezbahası yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi ağırlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir mezbahası yurt içi ve yurt dışından ...
'Ailem Kocaeli' Gebzelilere hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER 'Ailem Kocaeli' Gebzelilere hizmet vermeye başladı