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Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düşen genç hayatını kaybetti

İHA

Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düşen genç hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde güvercinleri beslemek için çıktığı 4 katlı evin çatı katından düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Olay, Körfez ilçesi Yalı Mahallesi Koşu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç ay önce taşındıkları 4 katlı binanın çatı katında güvercin beslemeye başlayan 19 yaşındaki Ercan Dinçer, güvercinlere yem vermek için çatıya çıktı. Çıktığı çatıda dengesini kaybeden Dinçer, odunluğun üzerine düştü. Düşmenin şiddetiyle kırılan odunluğun çatısından yere düşen gencin yaralandığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında Dincer'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Polis, olay hakkında inceleme başlattı.

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