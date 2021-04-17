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Forklift tamircisinin tasarımları Amerikalı motosikletçileri sıraya soktu Motosiklet sevdasıyla tasarladığı ürünlerle ihracata başladı Tasarlayıp ürettiği parça ve aksesuarları yurtdışına satıyor

İHA

Forklift tamircisinin tasarımları Amerikalı motosikletçileri sıraya soktu Motosiklet sevdasıyla tasarladığı ürünlerle ihracata başladı Tasarlayıp ürettiği parça ve aksesuarları yurtdışına satıyor

Kocaeli’de emekli olduktan sonra açtığı forklift satış ve tamirhanesinde motosiklet tutkusuyla kendi tasarımı olan römork ve aksesuarlar üretmeye başlayan Kuddusi Kuranel, ürünlerini başta Amerika olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde ihraç etmeye başladı.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Kuddusi Kuranel, 2009 yılında emekli olduktan sonra Köseköy Sanayi Sitesinde forklift iş yeri açtı. Ancak motor sevgisinin önüne geçemeyen Kuranel, 2 yıl önce işyerinde motorlar için römork ve motor aksesuarları tasarlamaya başladı. Tasarladığı ürünlerini işyerinde tek başına üreten Kuranel, ürünlere özellikle Amerika’dan gelen talepler üzerine ihracat yapmaya başladı. 2 senede Amerika'ya kendi tasarımı ve üretimi olan ürünlerden 200 parça satış yapan Kuranel, forklift tamirciliğini bırakarak tasarımlarına yoğunlaşma kararı aldı.

Tasarımlara Amerikalılar hayran kaldı
Tasarımından üretimine kadar tamamen kendisine ait olan ürünleri sadece yurtiçine değil yurtdışına da satan Kuranel müşterilerinin taleplerini karşılamaya devam ediyor. Ürünlerine en çok talebin Amerika'dan geldiğini söyleyen Kuddusi Kuranel, “Şu ana kadar 2 senede aşağı yukarı 200 satış yaptım. Bugüne kadar bir tane bile şikâyet gelmedi. Yani ürününüz eksik oldu, yanlış oldu, yolda düzgün gitmiyor gibi şikâyetler bana gelmedi. Olsaydı zaten gelirdi. Benden alan kişide mutlaka benim telefonum vardır” dedi.

“9 yaşından beri motor ruhumuzda”
Motorlara ilgisinin küçük yaşlardan beri olduğunun belirten Kuddusi Kuranel, “Emekli olduktan sonra ne yapabilirim diye düşündüm ve bir forklift iş yeri açtım. İş makinesi satış, servis ve kiralama işi. Sonra babadan kalma 9 yaşından beri motor ruhumuzda olduğu için bu motor işine bir el attım. Çünkü Türkiye’de, Avrupa’da hatta Dünya'da bile motorcuların bayağı bayağı römork, koruma demiri, grenaj demiri bunların bayağı eksik olduğunu gördüm. Bunları yapmaya teşebbüste bulundum. Başladık ve devam ediyoruz. Bayağı da bir satış grafiği yakaladık. Kendimizi geliştiriyoruz, tek teker yapıyoruz, çift teker yapıyoruz. Daha değişik çalışmalarımız var" diye konuştu.

“Demek ki ben motorcuların derdini çok iyi anlıyorum”
Motorcuların dertlerinden anladığını ve motorculara kolaylık sağlayacak tasarımlar yaptığını ifade eden Kuranel, “Türkiye’de motorcular yaşamıyor. Bizim halkımız böyle görüyor. Taksiciler, arabacılar değer vermiyor motorculara. Motorculara değer vermeyen bir beyin motosikletin altyapısına da değer vermiyor. Ben şimdi düşünüyorum bunların ben böyle satış grafiğini yakaladıysam, ben bunları yapıyorsam, Avrupa’dan da talep görüyorsam demek ki ben motorcuların derdini çok iyi anlıyorum. Ve kendileri de bunu sosyal medyadan bana itiraf ediyorlar” şeklinde konuştu.

“Ben tasarlıyorum bunları, kafamdan çiziyorum”
Yaptığı tasarımlar ve ortaya çıkardığı ürünlerin tamamen kendine ait olduğunu vurgulayan Kuranel, “Yurtdışına da verdiğim oldu. Yunanistan, İtalya gibi. Bu kişiler Türkiye’ye turistik amaçlı geldiklerinde beni bir şekilde sosyal medyadan bulup, gelip buradan alıp götürdüler. Sonra herhalde yatlarıyla, tekneleri ile götürmüşlerdir. Yapımlar tamamen bana ait. Ben tasarlıyorum, bunları ben kafamdan çiziyorum, tasarlıyorum sonra ben bunu kağıda döktükten sonra bir anda demire şekil vermeye başlıyorum. Eksiğimi görüyorum, fazlamı görüyorum düzenliyorum tekrardan sil baştan bir iki denemede istediğim ölçü ve hayal ettiğim görüntüyü metal üzerinde yakalıyorum” ifadelerini kullandı.

“Talep genelde Amerika’dan var”
Kendi tasarımı olan motosiklet karavanını tanıtan Kuddusi Kuranel sözlerine şöyle devam etti: “Açılınca içinden bir platform çıkıyor. 110’a 200. Bu platformun üzerine yatağını seriyorsun. Ondan sonra üstünde çadır çıkıyor otomatik. Opsiyonlu isteyene çadırlı isteyene çadırsız. Bu şekilde satış yapacağız. Şu an talep var. Amerika’da bunun benzerleri var yok satıyormuş ama 8 bin dolardan başlıyor. 67 kişi ile görüştüm talep genelde Amerika’dan var."

“10 bin lira maaş vereceğim”
"Şu anda benim yanımda çalışan birisi olması için elektrik, motor, kaynak, oksijen kaynağı, boya yani şu an bir otomobili yapabilecek yetkinliklerinin olması lazım yoksa benim işimi görmez. Ben buraya yetiştirmek için adam alırsam artık çok geç. Çok geç kalmışız zaten. Hala daha öyle bilgili, bilinçli bu şeylere hakim bir insan göremedim ki görürsem buradan da ilan ediyorum 10 bin lira da maaş vereceğim yani onu söyleyebilirim. Yok öyle bir adam bulamıyorum. Ben arkamı döndüğüm zaman bana şu ürünü yap dediğimde bana bunun kopyasını çıkarması lazım. Hepsine kendim koşturuyorum yaşım da 57’ye geldi yorulmuyor değilim tabi ki de yoruluyorum yani."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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